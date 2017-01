Meurtre d'Avanton : l'impensable pour les enfants selon Jean Jacques Chavagnat, pédopsychiatre

Jean Jacques Chavagnat était l'invité de France Bleu Poitou ce matin. Ce pédo psychiatre à Poitiers estime que ce le drame d' Avanton en juin 2014 est "impensable". Le père avait tué sa compagne d'une trentaine de coups de couteau en partie devant l'une de ses filles.

Le procès du drame d'Avanton s'ouvre ce mercredi devant la cour d'assises de la Vienne. Un père de famille de 29 ans est jugé jusqu'à vendredi. Il comparaît pour le meurtre de son épouse le 9 juin 2014 dans la soirée d'une trentaine de coups de couteau. L'une de deux enfants, une petite fille de 3 ans et demi, va assister en partie à la scène et donner l'alerte. Baudouin Calenge pour France Bleu Poitou a interrogé le pédopsychiatre poitevin Jean Jacques Chavagnat. Entretien.

France Bleu Poitou : Vous êtes intervenus sur de nombreuses scènes de violence ; dans le drame d'Avanton, où une fillette a assisté en partie à la scène, est ce qu'on attend le summum de l'horreur ?

Jean Jacques Chavagnat: C'est une intervention humaine et c'est celle de quelqu'un qui est très proche d'elle, c'est à dire son père qui a tué sa mère. C'est quelquechose d'impensable au sens vrai du terme. La surprise, la violence, les images, les odeurs vont l'accompagner longtemps.

France Bleu Poitou: Quelle conscience ils ont de tout cela à l'age de la petite fille 3 ans et demi ? Il y a beaucoup d'incompréhension d'où l'importance d'être présent auprès de tous pour dire ce qu'ils ressentent. Cela peut être confus dans une situation improbable comme celle là et que la fillette n'a pas pu anticiper bien entendu.

France Bleu Poitou : il faut une prise en charge rapide ? Oui il faut agir dans l'immédiateté, le court terme dans le moyen et long terme car toute sa vie, il y aura des retentissements. La réaction des proches de la société va influer sur les enfants. Qu'allons nous apporter à ces enfants pour qu'ils puissent vivre dans un milieu chaleureux et aimant ?

France Bleu Poitou : ces fillettes vont garder ces images du drame toute leur vie ? Il va falloir vivre avec, c'est possible si nous arrivons à apporter des conditions de vie "chaleureuses". On s'en sort toujours mais comment, dans quel état ? Le défi c'est celui là : les adultes au sens large, de proximité et les professionnels, doivent aider cette enfant à avoir des investissements pour elle même aussi. Car ce qu'elle a vécu c'est una attaque indirecte des enfants. L'accompagnement doit être long.

France Bleu Poitou : Et le père dans tout cela ? Le père restera le père toute sa vie mais lui va sûrement changer au cours des dizaines d'années.