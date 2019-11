Meurtre d'Ernée : les ex-compagnes de l'accusé racontent avoir été victimes de violences conjugales

Ernée, France

Premier jour du procès d'un Mayennais de 58 ans devant la cour d'assises de la Mayenne ce mardi. Il est accusé du meurtre de sa compagne, il y a deux ans à Ernée de plusieurs coups de couteau. Ce mardi après-midi, l'accusé a été confronté aux témoignages de ses ex-compagnes, victimes de violences sur fond d'alcool.

La mère de ses trois plus jeunes enfants n'est pas présente à l'audience, elle ne veut plus entendre parler de l'accusé, elle a tiré un trait sur leur histoire, une histoire faite de violences. Devant les gendarmes, elle raconte une relation sexuelle forcée, des gifles, des coups de poings, quasiment tous les jours, même juste après un accouchement, une fourchette lancée à son visage car les steaks sont trop cuits. Elle raconte le jour où il tente de l'étrangler après leur rupture. "Si je n'étais pas partie, j'aurais subi le même sort que la victime" déclare-t-elle aux enquêteurs.

À la barre, sa première compagne, la mère de son fils aîné, décrit également une consommation excessive d'alcool, des violences, comme cette nuit où l'accusé rentre ivre et tente de l'étrangler alors qu'elle est enceinte. "C'est quelqu'un de bien, une crème, mais quand il boit, il n'est plus du tout lui-même. Il me faisait peur quand il buvait, mais pas du tout quand il était sobre. Je suis partie pour me protéger, et protéger mon fils" dit-elle.

Une troisième femme vient témoigner à la barre. Elle décrit des violences verbales "tu vas crever", des insultes "sale grosse tu me dégoûtes", un "regard méchant".

Lui reconnait certaines violences, dit ne pas se souvenir de tout, parle de mensonges. Il explique que la mère de ses trois plus jeunes enfants était infidèle. "Est-ce normal de frapper sa femme parce que les steak sont trop cuits ?" demande l'avocat de la famille de la victime. "Non, répond l'accusé, mais est-ce normal de tromper son mari".