Meurtre d'Erwan : ouverture du procès aux assises des mineurs d'Ille-et-Vilaine ce lundi

Trois jeunes hommes avaient participé fin 2016 au meurtre d'Erwan, 18 ans, et à la modification de la scène de crime. Les accusés avaient ligoté le corps et l'avaient placé dans un bidon avant de le jeter à la Vilaine. Ils sont jugés depuis ce lundi aux assises des mineurs d'Ille-et-Vilaine.

Rennes, France

A l'origine du différend, une dette liée aux stupéfiants. Les deux auteurs du meurtre doivent une importante somme d'argent à Erwan, liée au trafic de stupéfiants. Celui-ci se rend chez l'un des accusés, Kylian le soir du 28 décembre 2016. C'est là qu'Erwan est agressé, d'abord à l'aide d'un poing américain, puis égorgé par un autre des accusés, Luca, âgé de 17 ans à l'époque.

Les deux meurtriers présumés se rendent alors chez le troisième accusé, Samuel, qui les aide à nettoyer la scène de crime et à se débarrasser du corps d'Erwan. Il est ligoté puis placé dans un bidon, jeté dans la Vilaine. Un bidon qui sera retrouvé quelques semaines plus tard à Saint-Malo-de-Phily par un kayakiste.

Après une enquête efficace, les accusés seront interpellés. C'est Kylian qui passera aux aveux le premier. Presque trois ans après, les jeunes hommes sont jugés depuis ce lundi 3 février à la cour d'assise des mineurs d'Ille-et-Vilaine. Pour ce premier jour, c'est la personnalité des jeunes, qui était au cœur des discussions.

J'ai honte de ce que j'ai fait

Samuel, 24 ans est le premier à prendre la parole. "Actuellement j'ai une copine. C'est le tout début de notre relation. J'ai également un CDI et je ne touche plus à la drogue", raconte le jeune homme au crâne rasé.

Pourtant, au moment des faits, sa vie est moins paisible. A l'été 2016, il se sépare de sa compagne après trois années de relation. Il refuse également de signer un CDI parce qu'il avait, à l'époque, du mal à s'entendre avec sa formatrice. "J'ai préféré éviter les conflits", explique le jeune homme. Il consomme aussi beaucoup de stupéfiant, essentiellement du cannabis "mais jamais seul", précise-t-il. Une consommation qui commence très jeune, à l’âge de 13 ans. La cigarette c'est beaucoup plus tôt, "à 9 ans avec des cousins plus âgés".

Pourtant, Samuel le dit lui-même, il a eu une adolescence et une enfance correcte, en dehors de la maladie de sa maman. "Depuis 2013 elle va régulièrement à l'hôpital. Elle souffre d'un champignon qui ronge ses poumons, c'est pas simple à gérer."

Face aux six jurés titulaires (et 2 supplémentaires en cas de problème), le jeune homme évoque aussi certaines facettes de sa personnalité. Après une scolarité difficile, "j'étais impulsif, j'avais du mal à accepter l'ordre et l'autorité", il se dirige par dépit vers un baccalauréat professionnel paysagiste. Diplôme qu'il n’obtiendra pas puisqu'il sera au chevet de sa mère le jour des épreuves.

Au moment des faits en décembre 2016, le jeune homme avait un casier judiciaire vierge. En revanche son nom était présent dans un affaire de vol de voiture quand il était mineur. A l'époque des prélèvements ADN ont été effectués. C'est justement cet échantillon comparait à celui sur le corps d'Erwan qui a permis aux enquêteurs de remonter jusqu'à lui.

Aujourd'hui Samuel dit regretter d'avoir aidé ses deux amis à cacher le corps de la victime. "J'ai honte de ce que j'ai fait. J’essaye au quotidien d'être altruiste, de prendre soin de mes proches, d'être loyal. Peut-être trop, puisque c'est ça qui me fait défaut dans cette affaire." Le jeune homme risque jusqu'à 10 ans d'emprisonnement pour recel de cadavre et destruction ou modifications des preuves d'un crime.

Le plus jeune des trois

Le deuxième à prendre la parole est Luca, à peine 17 ans et 9 mois au moment des faits. C'est lui est a égorgé Erwan le soir du 28 décembre 2016. Les détails de cette soirée seront abordés mardi par la cour d'assises des mineurs. Ce lundi, Luca, qui fait très jeune encore physiquement, parle surtout de sa vie et de ses parents.

"Je n'ai aucun souvenir de mes parents ensembles", raconte l'accusé. La séparation entre Emmanuel et Corine a eu lieu alors qu'il n'avait que deux ans. Sa mère s'est ensuite remarier avec un homme très difficile à vivre. Luca parle alors de problème d'alcool "C'était un faignant, toujours devant sa télé. Il était très violent, agressif. J'ai dit à ma mère "c'est lui ou c'est moi"". Une mère de famille qui a choisi d'éloigner son fils et sa fille de cet homme. Mais le jeune Luca, très discret, a tenu plusieurs années dans cette violence avant d'imposer un ultimatum.

A ce moment-là, la famille a quitté l'Ille-et-Vilaine pour vivre dans la région toulousaine. Une distance qui l'éloigne de son père qui vit en Bretagne. Un papa avec qui les rapports sont très difficiles. "Il a refait sa vie. Il a deux filles que j'aime beaucoup. Mais j'avais la sensation d'être de trop dans cette nouvelle famille", raconte le jeune de 21 ans.

En revanche, les rapports avec sa mère son très bons. "C'est une femme géniale, qui a fait beaucoup pour moi. Une mère très protectrice. J'ai pas toujours été à la hauteur de la mère que j'ai. La preuve, je suis en prison et elle vient me voir". Des mots qui font pleurer cette maman assise à quelques mètres à peine de son fils.

A l'été 2016, la famille remonte s'installer à La Chapelle-des-Fougeretz en Bretagne. Ils vivent chez les grands-parents maternels. Le jeune homme s'inscrit à l'IUT de Rennes au Département Génie Électrique et Informatique Industrielle. En parallèle, il vit dans une chambre universitaire sur le campus de Beaulieu, sa mère lui verse 40 euros par mois. Mais le cursus qui ne répond pas a ses attentes et il abandonne petit à petit. En décembre, au moment du drame, Luca ne va quasiment plus en cours. Comme son meilleur ami Kylian, rencontré au collège, il consomme régulièrement du cannabis. Une consommation qui le poussera vers le trafic de drogue.

Depuis deux ans et 10 mois, Luca est incarcéré à Saint-Brieuc. Mais depuis quelques jours, il est a Rennes pour faciliter le procès. "C'est difficile Rennes. Il y a beaucoup de monde, les gardiens n'ont pas forcement du temps pour nous contrairement à Saint-Brieuc. En revanche dans les Cotes-d'Armor, les cellules sont pleines de champignons sur les murs, il fait froid, il n'y a pas d'eau chaude. C'est très difficile comme quotidien".

Luca a laissé tomber ses études en prison pour travailler à l'atelier. Une activité qui lui permet de gagner "un quart du smic", et de ne pas renflammer d'argent a ses parents. Mineur ce 28 décembre 2016 au moment du drame, à la fin de la semaine, la peine peut varier (au maximum) entre 30 années de réclusions ou la perpétuité.

"J'étais amoureux, je n'ai rien vu venir"

Sur le banc des accusés, Kylian est le troisième à prendre la parole. Aujourd'hui, celui présenté comme le meilleur ami de Luca à 22 ans. Les études n'ont jamais étaient sont forts reconnait le jeune homme. "J'ai fait un bac pro commerce puis un bac pro charpentier, mais ce n'était pas pour moi finalement".

En septembre 2016, il s'installe à Saint-Jacques-de-la-Lande pour reprendre des études de commerce en alternance. C'est dans ce logement que le drame aura lieu quatre mois plus tard. Mais avant, il rencontre une certaine Lucie. Les deux jeunes gens vivent une histoire d'amour très forte. Mais la jeune femme est très présente dans le milieu du trafic de stupéfiant. Elle consomme également du cannabis très régulièrement.

C'est comme ça que Kylian s'est mis à consommer de la drogue. "C'était deux à trois joint par jours en général", raconte le jeune homme au teint très pâle. "J'ai voulu prendre sa place dans le trafic pour payer notre consommation mais aussi faire de l'argent". Le jeune homme n'a pas conscience de la relation néfaste qu'il entretien avec cette jeune femme. "Aujourd'hui je vois bien qu'il n'a fait que le tirer vers le bas. Mais j'étais amoureux". Après des doutes sur la fidélité , il quitte la jeune femme, avant de renouer avec elle.

D'après l'expert psychiatrique présent à la barre, Kylian s'est petit à petit coupé de ses proches pour cette relation amoureuse. Il s'est mis à fréquenter les amis de sa compagne, eux aussi présent dans des trafics de drogue. Toujours selon l'expert, Kylian est jugé comme influençable.

Kylian, majeur au moment des faits, risque la peine maximal à savoir la perpétuité.