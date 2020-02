Meurtre d'Erwan près de Rennes : de trois ans de prison à 20 ans de réclusion pour les trois jeunes

Les trois jeunes accusés d'avoir roué de coups et égorgé Erwan, 19 ans, en décembre 2016 à Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine) ont été condamnés par la cour d'assises

Rennes, France

La Cour d'Assises d'Ille-et-Vilaine a rendu son verdict ce 7 février 2020. Erwan Monterrosa a bien été assassiné fin à 2016 à Saint-Jacques-de-la-Lande et les auteurs de son meurtre ont agi avec préméditation. Les deux principaux accusés, Luca, 21 ans écope d'une peine de 20 ans de réclusion criminelle, tout comme son meilleur ami, Kyllian. Le troisième accusé, qui avait aidé a cacher le corps, écope de trois ans de prison.

Une dette pour de la drogue

Pendant cinq jours, les avocats, les experts et les trois accusés ont retracé cette nuit du 28 décembre 2016. Ce jour-là, Erwan vient livrer de la drogue chez Kyllian, à Saint-Jaques-de-la-Lande. Luca son meilleur ami, âgé de 17 ans et 9 mois est présent. Il a en sa possession, un couteau que sa sœur lui a offert trois jours plus tôt le soir de Noël. Kyllian lui est équipé d'un poing américain gagné dans une fête foraine quelques années auparavant.

D'après les experts, et les deux coupables, la discussion dégénère très vite. Les deux consommateurs de drogue ont une dette de près de 3.000 euros auprès d'Erwan. Les motivations de ses meurtriers présumés sont restées floues pendant le procès. "Je ne voulais pas tuer Erwan. Je voulais défendre mon copain et j'ai mal agi," a confié Kylian, 22 ans.

La préméditation retenue

Avant ce 28 décembre 2016, les enquêteurs ont découvert l'achat de sacs poubelles de 100 litres. Le même modèle qui a servi a entourer le corps de la victime avant de le jeter dans la Vilaine. Autre indice troublant, les enquêteurs ont retrouvé une note dans le téléphone d'un des accusés avec indiqués "gants, couettes, corde". Un texte écrit quelques heures avant le drame. Des indices qui ont surement permis aux jurés de retenir la préméditation dans cette affaire.