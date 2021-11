Meurtre d'Estagel : "C'est un lieu maudit ici !"

Les gendarmes étaient encore sur place ce vendredi matin à Estagel, avenue du Docteur Torreilles. C'est là qu'une femme de 78 ans a été retrouvée morte par son fils jeudi. Les techniciens de l'identification criminelle ont procédé à la perquisition des lieux et aux relevés scientifiques. Selon nos informations, personne n'a encore été interpellé. "Plusieurs hypothèses sont évoquées" explique une source proche du dossier.

Une autopsie de la victime est prévue en début de semaine prochaine pour déterminer avec précision les causes et l'heure du décès. A ce stade, on ignore avec certitude quand cette habitante d'Estagel a été tuée. Cette dame habitait dans le village depuis de nombreuses années. Elle avait notamment travaillé au sein de la cantine du collège d'Estagel.

"Moi qui vit seule, je vous assure que je n'ai pas dormi de la nuit."

La victime était aussi connue au sein du carrefour Contact, cette petite épicerie juste de l'autre côté de la route. "Elle était toujours souriante. Ca nous a évidemment fait un choc ce matin en apprenant la nouvelle", raconte une employée. De nombreux habitants s'interrogent aussi sur l'absence de traces d'effraction dans la maison. "C'était une dame agréable mais très méfiante. Elle n'ouvrait pas à n'importe qui. C'est vraiment surprenant. Moi qui vit seule , je vous assure que je n'ai pas dormi de la nuit", explique Christine.

D'autant qu'à Estagel, personne n'a oublié le meurtre de Priscillia, cette jeune fille tuée il y a deux ans dans le cimetière de la commune. Pour Arlette, une retraitée, "Estagel est carrément un lieu maudit ! Moi je ne sors plus. Je ne quitte ma maison que pour mes commissions, c'est tout !"