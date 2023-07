Meurtre d'Houcine Hakkar à Besançon : vers un procès aux assises en 2024

Dans l' affaire du meurtre d'Houcine Hakkar , le procureur de Besançon annonce le renvoi de huit personnes devant les tribunaux : trois devant la cour d'assises et cinq en correctionnelle.

Houcine Hakkar a été tué d'une balle dans la tête, avenue Siffert à Besançon, lors d'une course poursuite. C'est grâce à la lecture de messageries PGP, réputées jusque-là indéchiffrables, que les enquêteurs ont pu confondre les protagonistes, précise Etienne Manteaux. "Le décryptage de ces conversations va nous apporter un luxe d'informations tout à fait inédit dans un dossier d'information judiciaire, affirme le procureur de la République. Donc les huit utilisateurs de ces PGP ont été mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat d'Houcine Hakkar, et complicité de tentative d'assassinat". Des personnes qui se livraient à une véritable guerre de pouvoir entre dealers dans le quartier Planoise.

Malheureusement, le 8 mars 2020, le jeune Bisontin de 23 ans, étranger au trafic de drogue, se trouvait au mauvais moment, au mauvais endroit. Il a été tué "par méprise", les tireurs pourchassant la mauvaise voiture. Son passager, lui, avait été gravement blessé.

Deux procès : assises et correctionnelle

Le parquet requiert le renvoi de trois individus devant la cour d'assises pour être jugés pour "assassinat, tentative d'assassinat et complicité par fourniture de moyens". Le procès pourrait se tenir à la fin du premier semestre 2024. Pour les cinq autres, Etienne Manteaux demande la requalification des faits en "association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes". Si le magistrat instructeur suit les réquisitions du procureur, les cinq individus seront jugés en correctionnelle. L'un d'entre eux est toujours en fuite.