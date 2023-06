Meurtre d'Iris à Lanester : le suspect nie les faits pour lesquels il est mis en examen

Trois jours après sa mise en examen pour enlèvement, séquestration, meurtre suivi ou précédé d'un viol , l'homme de 49 ans soupçonné d'avoir causé la mort d'Iris, 23 ans, dont le corps flottant a été découvert dans la rivière du Blavet , à Lanester, dans le Morbihan, nie les faits. C'est ce qu'a indiqué ce lundi le procureur de la République de Lorient, Stéphane Kellenberger, lors d'une conférence de presse.

D'abord accompagnée d'un proche

Le magistrat du parquet a refait le déroulé de cette soirée du samedi 27 mai. Et c'est grâce aux "images de vidéoprotection" que les enquêteurs de la police judiciaire ont retrouvé sa trace. Dans la nuit de samedi à dimanche, des images montrent son véhicule, un fourgon blanc, roulant en ville autour de 3h15. Un peu plus tard, vers 4h25, des caméras "captent la victime accompagnée par un proche", explique le procureur de la République, le même homme qui a été placé en garde à vue avant d'être mis en hors de cause . "La jeune femme est assise sur un muret de la sous-préfecture de Lorient, le jeune homme à ses côtés. Il part et la laisse seule, et c'est là que le quinquagénaire surgit. Il charge la jeune femme dans son fourgon" avant de disparaître.

ADN sous les ongles d'Iris

Lors de son audition en garde à vue, le suspect a dans un premier temps nié tous les faits, "ne se souvenant de rien", avant de reconnaître avoir embarqué la jeune femme dans son véhicule. Ensuite, il nie tout en bloc. Mais des analyses génétiques montrent que de l'ADN du suspect a été retrouvé sous les ongles de la jeune femme. Le suspect, qui vit au bord du Blavet sur la commune d'Hennebont, explique aux enquêteurs qu'il voulait lui "venir en aide", mais comme "elle ne se comportait pas bien, lui a demandé de partir", relate le procureur de la République.

Pourtant, les preuves sont accablantes. En plus de l'ADN, les analyses confirment qu'il y a eu un "acte sexuel récent avec des lésions sexuelles traumatiques", et la victime présentait "des hématomes sur le visage et des traces de strangulation au cou". Par ailleurs, Stéphane Kellenberger a indiqué qu'Iris respirait encore quand elle a été jetée à l'eau.

Quatre condamnations, dont une pour viol

Le profil du suspect interroge les enquêteurs. L'homme, âgé de 49 ans, a déjà fait l'objet de quatre condamnations. Deux pour des infractions pénales et l'une pour un vol. Et il a été condamné pour un viol commis en 2001. Interpellé en 2012, il a été condamné en juin 2015 à neuf ans de prison. Il est libre depuis juillet 2018, sous suivi socio-judiciaire pendant cinq ans. En mai dernier, les experts, psychiatres en particulier, n'ont relevé "aucun élément quant à un éventuel risque de récidive". L'homme était "apparemment respectueux de ses obligations", occupait un emploi, il "s'était marié avec sa compagne, la mère de son enfant".

Selon les enquêteurs, avant les faits dont il est soupçonné ce soir-là, il semble avoir tourné en ville au volant de son fourgon et "fréquenté deux débits de boissons du centre-ville". Des analyses plus poussées sont en cours pour déterminer si Iris avait ingéré une substance toxique. La question se pose aussi de savoir s'il a fait d'autres victimes depuis le viol commis en 2001. L'enquête de personnalité du suspect se poursuit. Maintenu en détention provisoire, il sera présenté à un juge dans la semaine.

Iris aurait dû avoir 24 ans le 17 juin.