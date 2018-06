Le procès en appel d'Eric Mosser se déroule à partir de lundi. Il est soupçonné d'avoir tué son épouse Isabelle, à Illfurth, le 12 septembre 2013. Condamné à Colmar, à 20 ans de réclusion criminelle, il sera défendu, comme en mars 2017, par Me Eric Dupond-Moretti.

Illfurth, France

Aux assises du Bas-Rhin à Strasbourg, débute ce lundi 25 juin et toute cette semaine, le procès en appel d'Eric Mosser. Cet homme de 49 ans est soupçonné d'avoir tué son épouse Isabelle Mosser à Illfurth le 12 septembre 2013. Cette mère de famille d'une quarantaine d'années, a été retrouvée morte, poignardée de plusieurs coups de couteau.

Eric Mosser clame toujours son innocence

En mars 2017, devant la cour d'assises du Haut-Rhin à Colmar, Eric Mosser avait été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Les jurés s'étaient basés sur un faisceau d'indices. Me Eric Dupond-Moretti assurera, comme au premier procès, la défense de l'accusé.

Le concours Lépine de l'hypothèse

Le procès à Colmar, avait été très suivi. Me Dupond-Moretti avait parlé à l'époque de "concours Lépine de l'hypothèse". Il avait demandé l'acquittement de l'accusé, au bénéfice du doute. Il n'y a que des indices et pas de preuves.

L'accusation a été faite à charge avait-il martelé. Pour le ténor du barreau, ce dossier est vide, l'enquête a été bâclée et la piste d'une tierce personne, n'a pas été assez étudiée.

De son côté, l'avocat de la famille de la victime, Me Thierry Moser avait pointé du doigt un cambriolage monté de toutes pièces et des trous dans l'emploi du temps du mari, où l'accusé seul avec sa femme entre 7h45 et 8h20 le jour du meurtre aurait pu l'avoir tué.

Les débats sont très attendus et le verdict est attendu vendredi soir, à Strasbourg.