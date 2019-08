Meurtre d'Olivier Mambakasa : l'association de la communauté congolaise de Grenoble lance un appel au calme

Le quartier de Villeneuve à Grenoble a de nouveau été le théâtre de violences cette semaine : rixes entre des dizaines de jeunes (qui n'ont pas fait de blessés selon la police) et incendie d'une épicerie dans la nuit de dimanche à lundi.

Ces violences font suite au meurtre d'Olivier Mambakasa, quarantenaire d'origine congolaise tué samedi 17 août dans le quartier du Village Olympique à Grenoble. Selon des rumeurs, il s'agirait d'affrontements entre des personnes d'origine congolaise et des personnes d'origine maghrébine.

Aristote Bolangi, président de l'association de la communauté congolaise de Grenoble, organise une marche blanche samedi en mémoire d'Olivier Mambakasa, et pour "demander justice". Il lance sur nos ondes un appel au calme dans les quartiers grenoblois.

La violence n'est pas une solution, c'est un problème et nous ne pouvons que le résoudre ensemble. Je suis en train d’interpeller les autorités de la ville : il faut rassembler les gens, rassembler les associations, pour faire une table ronde et en parler. Regrouper les gens pour leur montrer le vivre-ensemble, et l'importance d'être ensemble ! En revanche, je ne laisserai pas les gens dirent que ce sont des affrontements communautaires car nous, communautés, avons une solidarité et un grand respect entre nous.