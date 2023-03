Meurtre d’Olivier Manbakasa : le principal accusé acquitté aux assises

Le principal suspect dans l’affaire du meurtre d’Olivier Mambakasa a été acquitté mardi 21 mars par la cour d’assises de l’Isère. Yamine Khira, un Grenoblois de 24 ans, était soupçonné d’avoir tué le 17 août 2019 un Congolais de 40 ans dans le quartier de la Villeneuve. La victime, qui rentrait de soirée, avait été poignardée à mort en pleine rue, sous les yeux de sa fille. Après avoir passé près de 3 ans en détention, Yammie Khira est ressorti libre de prison.

ⓘ Publicité

Une décision rare

Le parquet de Grenoble avait demandé le renvoi de Yamine Khira devant les assises. C’est pourtant bien l’avocat général qui a requis mardi soir son acquittement, estimant que les charges qui pesaient contre lui n’étaient pas suffisantes. L'incompréhension domine sur le banc des parties civiles. “Il y a eu des interceptions téléphoniques, des témoignages de proches qui disaient [que Yamine Khira] avait reconnu qu'il avait tué quelqu'un” , s’étonne Maitre Marc Baclet, l’avocat de la femme et des deux enfants de la victime. “ C'est surprenant que ces interceptions téléphoniques ont été écartées au profit d'autres éléments. Moi, j'ai un sentiment d'injustice ”.

Absence de preuves objectives

Mais pour Maître Léa Forest, l'avocate de Yamine Khira, le dossier manquait de preuves objectives. “ On avait beaucoup de déclaratif dans ce dossier et pas du tout d'éléments matériels . [Mon client] n'a jamais avoué quoi que ce soit. Il a toujours dit qu'il était innocent. C'est plus de la part de sa famille qui a pu lui reprocher des choses, sans que ce soit bien précis. En aucun cas, il y a eu des aveux dans ce dossier ” conclut l’avocate.

Étant donné que la cour a suivi les réquisition de l’avocat général, ce dernier n’a aucune raison de faire appel. Autrement dit, à moins d’un nouvel élément dans le dossier, l'enquête visant Yamine Khira est désormais close.