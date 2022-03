Meurtre d'un ado au Mans : "une vie enlevée pour une histoire qui n'en vaut pas la peine"

L'enquête est confiée conjointement à la police judiciaire d'Angers et au commissariat du Mans.

En larmes, une jeune fille vêtue de noir fixe le sol où des traces de sang sont encore visibles. C'est ici, au bord de la route, devant ce bosquet et ce petit mur de l'avenue du Panorama au Mans que son ami âgé de 16 ans s'est écroulé mercredi 23 mars vers 20h, victime de plusieurs coups de couteau. "C'est n'importe quoi ! On enlève des vies pour des histoires qui n'en valent pas la peine", confie la lycéenne qui habite dans le quartier Bellevue, tout comme la victime. "On s'entendait bien depuis trois ans. Je le voyais souvent. Ca fait mal au cœur", poursuit-elle.

"J'espérais qu'il s'en sorte"

Au même moment, devant les anciens entrepôts de vêtements Brice, une voiture s'arrête. Un témoin, encore sous le choc, éprouve le besoin de revenir sur les lieux du drame où il était la veille. Cet homme dit qu'il veut connaître le dénouement de l'affaire. Le commerçant, qui quittait la fête foraine ce mercredi soir, raconte avoir vu la victime couchée au sol avec à côté un garçon et une fille qui tentaient de le soutenir. "Il n'allait vraiment pas bien", se souvient-il. "C'était choquant. Je me sentais impuissant. Une personne était déjà au téléphone avec les secours. J'ai attendu un quart d'heure. J'espérais juste qu'il s'en sorte". Ce témoin indique que des jeunes lui ont parlé d'une "attaque entre bandes rivales".

Une scène "insoutenable"

Dans la maison située juste en face des lieux du drame, de l'autre côté de l'avenue du Panorama un homme fait défiler quelques photos prises avec son smartphone. Malgré les puissantes lumières bleues des gyrophares, on aperçoit des médecins tenter de réanimer le jeune homme qui, d'après des témoins, étudiait au lycée Funay Hélèner Boucher du Mans. Son épouse raconte avoir entendu deux sœurs de la victime hurler leur colère. C'était "déchirant", "insoutenable", se souvient-elle. "Nous sommes rentrés chez nous". Le couple se remémore aussi les cris des quelques personnes (une quarantaine, d'après lui) restées sur place pendant l'intervention des secours.

Dans un lotissement, proche des lieux du drame, des habitants se souviennent avoir aperçu des garçons prendre la fuite. L'un d'entre eux raconte : "J'ai vu plusieurs jeunes, une dizaine ou une douzaine courir partout. Ils ont escaladé le grillage et le fil barbelé". Dans cette direction, ils pouvaient rejoindre l'avenue George Durand, où circule le tramway. "On voyait qu'il s'était passé quelque chose de grave", commente ce riverain.

Les images des quinze caméras de surveillance

Les cinq enquêteurs de la police sont restés sur place toute la matinée de jeudi. Avec leurs gants en plastique bleu, ils ont fouillé le bosquet devant lequel l'adolescent a été poignardé, ainsi que les alentours et les dizaines de mètres séparant les lieux du drame de la fête foraine d'où venaient le jeune homme et ses agresseurs. Ils ont aussi interrogé les quelques rares habitants de cette zone et pris beaucoup de photos.

L'autre série d'éléments à leur disposition sont les images des quinze caméras de vidéo-surveillance de la fête foraine. Stockées dans des ordinateurs installés dans un bungalow de chantier, elles leurs ont été remises sur réquisition de la Procureure de la République. Dans les allées de la fête foraine, les propriétaires de manèges disent n'avoir rien vu d'autre que des gyrophares, au loin. Certains s'étonnent qu'on puisse venir armé dans cette zone du Panorama, alors que les visiteurs sont fouillés aux deux entrées.

Trois personnes en garde à vue

Trois personnes susceptibles d'être impliquées et dont le rôle reste donc à préciser ont été immédiatement interpellées, a indiqué la Procureure de la République dans un communiqué. Une enquête pour meurtre est ouverte. Elle est confiée conjointement à la police judiciaire d'Angers et au commissariat du Mans.