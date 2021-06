Meurtre d'un Congolais à Caen : sa communauté se mobilise pour financer les obsèques

"Nous sommes sous le choc, nous avons perdu un frère" explique Pape Wembo, porte parole de la communauté congolaise de Caen. Le 22 mai 2021, Sylvain-Médard Louhemba, demandeur d'asile de 54 ans, a été retrouvé mort dans l'appartement qu'il partageait avec deux autres ressortissants étrangers dans un foyer d'accueil dans le quartier de la Guérinière à Caen. Il aurait été poignardé par un de ses colocataires, un Somalien de 21 ans.

Le suspect hospitalisé en psychiatrie

Ce dernier, qui avait fui le jour même à Paris, s'y est livré à la police. "Son état psychiatrique n'a pas permis d'établir les raisons de son geste, indique Amélie Cladière procureure de la République, et son état étant incompatible avec une garde à vue, il a été hospitalisé". Une information judiciaire a été ouverte pour meurtre et un juge d'instruction saisi. Une autopsie a été réalisée ce mardi. La magistrate précise qu'elle n'a pas encore reçu les résultats.

Le 22 mai dernier, Sylvain-Médard Louhemba n'était pas venu à la répétition de djembé. "Ça nous a immédiatement inquiété, explique Pape Wembo, son logement était fermé à clé et personne ne répondait à l'interphone". Les pompiers ont dû déployer la grande échelle pour entrer par le balcon. Ils ont découvert son corps sans vie dans une mare de sang.

La communauté congolaise se cotise pour organiser les obsèques

Sylvain-Médard Louhemba est arrivé seul en France en 2020, en provenance de son pays le Congo-Brazzaville et avait déposé une demande d'asile. "Nous sommes aujourd'hui sa famille" poursuit Pape Wembo. La communauté est en train d'organiser les obsèques. "Nous nous cotisons et nous sommes en train de faire toutes les démarches pour qu'il puisse avoir une messe et être enterré dignement."

