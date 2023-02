Meurtre d'un couple de retraités à Salon-de-Provence : le suspect avait effectué des travaux dans la maison

Le suspect qui s'est rendu samedi dernier au commissariat de Noailles à Marseille est passé aux aveux. Selon les informations transmises par le procureur de la République d'Aix-en-Provence Jean-Luc Blachon, l'homme qui se présentait comme l'auteur du double homicide a précisé les circonstances de cette très violente agression, lors de sa garde à vue entamée samedi en fin de journée.

ⓘ Publicité

Un cambrioleur ivre et sous l'emprise de stupéfiants

Il a expliqué aux enquêteurs qu'il connaissait le domicile du couple chemin des aires de la Dîme à Salon pour y avoir effectué des travaux quelques mois plus tôt. Selon les précisions du parquet, "il était ivre et sous l'emprise de stupéfiants consommés toute la journée" mercredi dernier 1er février quand il a tué Jean-Marie, 84 ans, et Mireille, 80 ans. C'est en soirée qu'il a décidé de se rendre à pied au domicile du couple "pour commettre un cambriolage, pensant ainsi pouvoir résoudre ses problèmes financiers".

Surpris par le vieil homme de 84 ans, l'homme le frappe à coups de marteau

Une fois dans la maison, le cambrioleur a été surpris par l'arrivée impromptue du propriétaire dans le garage, et l'a "immédiatement frappé avec un marteau trouvé sur place". Il s'est ensuite rendu "dans une autre pièce et a mortellement frappé à plusieurs reprises la femme avec la même arme". Les premières constatations réalisées sur place par la police judiciaire de Marseille ont établi que l'homme a également fouillé plusieurs pièces de la maison avant de repartir. De l'argent liquide, "divers objets et moyens de paiement" ont été dérobés sur place.

L'homme a relié la violence des faits "à des pulsions meurtrières dont il assurait être l'objet depuis plusieurs mois". Son casier judiciaire présente de multiples condamnations, principalement pour des faits d'escroquerie et de vol.

Ce lundi, il est déféré devant le procureur de la République d'Aix-en-Provence afin d'être présenté au juge d'instruction. Il devrait être placé en examen pour vol précédé et accompagné de violences ayant entraîné la mort.