Meurtre d'un jeune Afghan au Mans : ouverture d'une information judiciaire

Après la rixe dans laquelle un jeune Afghan de 23 ans a trouvé la mort au Mans, dans le quartier des Sablons, la Procureure de la République annonce ce lundi l'ouverture d'une information judiciaire des chefs de meurtre et de tentative de meurtre. Dans un communiqué, Delphine Dewailly précise que "la présentation au Parquet des deux individus interpellés à la suite de la rixe mortelle est en cours" ce lundi soir. "Des réquisitions de détention provisoire sont prises à leur endroit".

Deuxième rixe mortelle en moins de six mois

Selon le communiqué du Parquet, ces deux personnes, "se disant de nationalité afghane et nées en 1997 et 1998, résident au Mans, et sont en situation régulière sur le territoire national". Par ailleurs, l'autopsie a confirmé que la victime avait bien succombé à un coup de couteau au thorax.

Dans la nuit de samedi à dimanche, une rixe a opposé la victime et deux de ses amis à un groupe de plusieurs personnes armées de barres de fer et de couteaux. devant un immeuble rue de Suisse. Des riverains sont intervenus pour tenter de secourir le jeune homme.

Il s'agit de la deuxième rixe mortelle en moins de six mois dans les quartier des Sablons, après le décès d'un jeune Guinéen de 18 ans, également frappé à l'arme blanche le soir de la Saint-Sylvestre.