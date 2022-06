Meurtre d'un jeune Breton en Croatie : huit interpellations en France

Le 20 mars 2020, le corps d'un jeune Breton, originaire du Morbihan, avait été retrouvé en partie calciné dans une forêt de Croatie. Huit personnes ont été interpellées en Alsace et en région parisienne et placées en garde à vue.

Il avait 24 ans et était originaire du pays de Vannes. Le corps d'Eliot avait été retrouvé le 20 mars 2020 partiellement calciné dans une forêt de Croatie, un pays où ce passionné de voyages séjournait depuis quelques semaines. La victime avait été étranglée puis le corps avait été transporté dans les bois et arrosé d'essence. Le parquet de Paris avait ouvert le 17 juin 2020 une information judiciaire pour homicide volontaire.

Selon l'AFP, confirmant une information du Parisien, huit personnes, nées entre 1971 et 1998, ont été interpellées en début de semaine en Alsace et en région parisienne. Elles ont été placées en garde à vue dans les locaux de l'Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP) de la police judiciaire. Cet assassinat pourrait avoir un "motif crapuleux" lié à des contrats d'assurance-vie. Selon le Parisien, les enquêteurs s'intéressent à trois contrats contractés par le jeune homme, entre 2018 et 2020, pour un montant total de 1,2 million d'euros. Le bénéficiaire aurait été un homme condamné en 2012 dans une affaire d'escroquerie.