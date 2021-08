Meurtre d'un jeune de 19 ans à Plancher-Bas : trois hommes placés en garde à vue

Trois hommes sont en garde à vue ce jeudi, après le meurtre d'un jeune de 19 ans à Plancher-Bas en Haute-Saône ce mercredi soir. Son corps atteint de plusieurs coups de couteau a été découvert près d'un étang à la sortie du village, vers 21 heures. Parmi les trois personnes placés en garde à vue, il y a le compagnon de la victime, un habitant de Montbéliard âgé de 33 ans et qui a donné l'alerte. Les deux autres hommes sont âgés de 18 ans et 23 ans et habitent à Héricourt et Belfort.

Ils ont des versions différentes" - Stéphane Clément, substitut du procureur de Vesoul

Les auditions sont en cours et pour l'instant ces trois hommes donnent "des versions différentes" selon le substitut du procureur de Vesoul, Stéphane Clément, qui s'est rendu sur les lieux du crime mercredi soir. "Nous sommes en train de clarifier et de vérifier les versions de chacun" pour déterminer les circonstances et le déroulé des faits, explique-t-il à l'AFP. Stéphane Clément a diligenté une enquête pour homicide volontaire.

Une autopsie réalisée vendredi

La victime est originaire d'Indre-et-Loire, son identité doit encore être confirmée par des analyses ADN, et une autopsie de son corps doit être réalisée ce vendredi. L'enquête est confiée à la section de recherches de la gendarmerie de Besançon et à la brigade de recherches de Lure.