Meurtre d'un jeune homme à Bussière-Badil en Dordogne : l'un des deux suspects est mort en prison

Le journal Charente Libre l'annonce ce lundi 12 juilllet. L'un des deux hommes incarcérés après le meurtre de Teddy Ledoux en décembre 2020 entre Montbron en Charente et Bussière-Badil en Dordogne a été retrouvé mort dans sa cellule de la maison d'arrêt de Périgueux le 27 mai dernier. Il s'agit de Thomas Van Staeyen, âgé de 23 ans.

Une enquête ouverte pour rechercher les causes de la mort

Pour l'heure, rien ne permet d'affirmer qu'il s'agit d'un suicide. L'un de ses avocats, Maître Pierre Daniel-Lamazière confirme qu'une enquête a été ouverte pour rechercher les causes de la mort et qu'un juge d'instruction a été nommé. Selon Charente Libre, l'autopsie pratiquée n'aurait pas permis d'en savoir plus, et une expertise toxicologique a été demandée.

Thomas Van Staeyen et James Petit avaient tout deux été mis en examen pour "enlèvement, séquestration et assassinat" avant d'être écroués à la maison d'arrêt de Périgueux. Une jeune femme avait elle été mise en examen pour "omission d'empêcher un crime."

La victime tuée d'une balle dans la nuque

Le 6 décembre 2020, un chasseur avait découvert dans un bois de Bussière-Badil le corps sans vie de Teddy Ledoux. L'enquête avait permis de déterminer que la victime, âgée de 28 ans, aurait dans un premier temps été séquestrée en Charente, avant d'être abattue d'une balle dans la nuque. Le corps avait ensuite été partiellement calciné et dissimulé sous des branchages. Thomas Van Staeyen avait reconnu avoir porté des coups à la victime mais avait en revanche toujours nié être l'auteur du coup de feu mortel.