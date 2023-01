Meurtre d'un jeune homme à Sainte-Lizaigne : le procès démarre ce lundi

Un retraité de 71 ans est jugé à partir de ce lundi 30 janvier aux Assises de l'Indre, pour le meurtre de son voisin le 21 janvier 2021 à Sainte-Lizaigne (Indre). Il a tiré deux coups de fusil au cours d'un repas chez lui, touchant et tuant son invité de 21 ans.

Une dispute au cours du repas

L'accusé et sa victime se connaissaient, ils même entretenaient des relations qualifiées d' "amicales" par l'avocat de l'accusé, maître Gérard Danglade. Voisins les plus proches, l'accusé et sa compagne prêtaient parfois leur champs à la victime, pour qu'il y fasse paître ses moutons. Ils dînaient tous ensemble chez le retraité le jour des faits. La discussion s'est tendue, l'hôte est sorti de la pièce et est revenu avec un fusil de chasse à la main. Il a tiré deux coups, touchant et tuant son invité.

L'objet de la dispute sera sans doute l'un des enjeux du procès. L'un des avocats des parties civiles, maître Alexis Baudelin, qui représente le frère, le père et la grand-mère de la victime soupçonne un motif lié possiblement aux origines nord-africaine de la victimes. Une thèse totalement rejetée par l'avocat de la défense. Gérard Danglade explique que son client avait beaucoup bu le jour des faits, et précise qu'il ne s'explique pas son geste. Il ajoute également qu'avant de revenir avec un fusil dans la pièce, l'accusé s'était fait bousculer et légèrement blessé par la victime; il lui aurait demandé de quitter les lieux.

Qu'est-ce qui a conduit à ce drame ? Comment la situation a-t-elle pu dégénérer à ce point ? Voilà les question auxquelles le procès tentera de répondre. Il est prévu sur une durée de deux jours au tribunal de Châteauroux.