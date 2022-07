Meurtre d'un militaire à Bitche : le suspect désormais entendu pour assassinat

On en sait un peu plus, sur ce qui s'est passé au sein du 16ème bataillon de chasseurs à pied de Bitche, jeudi matin. Un militaire de 25 ans, originaire de Bourgogne, a été tué par un de ses camarades, âgé de 24 ans. Le suspect est toujours en garde à vue ce vendredi soir, garde à vue qui doit être levée ce samedi matin. L'enquête ouverte par le parquet de Metz ne l'est plus pour homicide volontaire, mais pour assassinat.

Une arme de poing et un couteau

Le meurtrier présumé connaissait la victime, et nourrissait un fort ressentiment à son égard, explique le procureur de la République de Metz, Yves Badorc. Devant les enquêteurs, le jeune homme est passé aux aveux : il s'est expliqué sur le déroulement des faits, et le contexte tendu qui existait entre les deux hommes. Le chef d'assassinat a été retenu : il a prémédité et préparé son attaque.

Le crime a eu lieu jeudi matin vers 7 heures, au moment de la relève de l'équipe de nuit. L'agresseur a utilisé une arme à feu, mais aussi un couteau. Le nombre exact de coups portés doit encore être confirmé par l'autopsie, qui sera pratiquée la semaine prochaine. Les enquêteurs ont également interrogé une vingtaine de témoins, qui confirment également les déclarations du suspect.

À l'issue de sa garde à vue, ce samedi, le procureur de la République de Metz va demander l'ouverture d'une information judiciaire, et la nomination d'un juge d'instruction. Le jeune militaire devrait alors être mis en examen pour assassinat. Le juge des libertés et de la détention devra ensuite décider de son éventuel placement en détention provisoire.