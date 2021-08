Meurtre d'un prêtre en Vendée : ce que l'on sait

Le Père Olivier Maire a été tué à Saint-Laurent-sur-Sèvre, dans le nord-est du département de la Vendée. Un homme s'est présenté ce lundi matin à 9h15 à la gendarmerie d'une commune voisine pour avouer le meurtre, puis a été placé en garde à vue. Ce quadragénaire était déjà connu des services de police, mis en cause dans l'incendie de la cathédrale de Nantes en juillet 2020.

Une enquête judiciaire pour "homicide volontaire" a été ouverte et confiée à la Brigade de recherches de La Roche-sur-Yon et la Section de recherches de Nantes.

Le prêtre "victime de sa générosité"

Les gendarmes ont découvert le corps de la victime dans une chambre des locaux de la communauté des frères missionnaires Montfortain, une congrégation présente dans une trentaine de pays, orientée sur la charité et l'hospitalité. La piste terroriste est pour le moment écartée, a affirmé lors d'une conférence de presse le vice-procureur de La Roche-sur-Yon. Le mode opératoire du crime et l'heure exacte du crime ne sont pas encore connus. Selon une source policière à l'AFP, le prêtre est décédé après avoir reçu des coups, mais l'autopsie permettra de préciser les causes de la mort.

Le Père Olivier Maire accueillait son meurtrier "depuis plusieurs mois", en attente de son procès. Le père Santino Brembilla, supérieur général des Pères Monfortains, a souligné ce lundi sur franceinfo "la grande souffrance" provoquée par ce drame. La victime a "fait des études à Rome" et a été "responsable de la formation de nos novices en Ouganda pendant huit ans". "Il a ensuite été élu à Rome dans le conseil général pendant six ans, entre 2005 jusqu'à 2011. Depuis dix ans, il est supérieur provincial des missionnaires montfortains", a-t-il expliqué. Selon lui, il n'y avait aucun témoin au moment du meurtre.

C'était un religieux de grande valeur. (...) Il nous aidait, nous accompagnait, nous illuminait dans ce chemin. - Le père Santino Brembilla, supérieur général des Pères Monfortains

"La mort brutale de ce religieux généreux, ce pasteur des âmes, homme de bien, nous plonge dans une douleur profonde et une tristesse immense, a souligné l'évêque de Luçon dans un communiqué. Le Père Olivier Maire est mort victime de sa générosité, en martyr de la charité."

Le président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau, a également tenu à rendre hommage au père Olivier Maire. "Sa mort témoigne de la bonté de ce prêtre que je connaissais bien et et dont j’avais pu apprécier la profondeur de la foi. Sa mort est une grande perte", a déclaré le Vendée sur Twitter.

Emmanuel Macron a lui adressé "toute sa sympathie" à la communauté religieuse des Montfortains. Le Premier ministre a lui fait part de son "profond désarroi" et sa "vive compassion" après ce meurtre.

Le suspect déjà poursuivi pour l'incendie de la cathédrale de Nantes

Arrivé à bord de la voiture de la victime, le meurtrier présumé s'est présenté de lui-même ce lundi matin à la gendarmerie de Mortagne-sur-Sèvre. Il a avoué avoir tué l'ecclésiastique et a demandé à "être mis en prison", selon le vice-procureur de La Roche-sur-Yon. Né au Rwanda en 1981, cet homme de 40 ans était déjà poursuivi pour l'incendie de la cathédrale de Nantes il y a un an. Après sa mise en examen le 20 juillet 2020, il avait passé plusieurs mois en détention provisoire avant d'être libéré le 31 mai dernier. Il avait alors été placé sous contrôle judiciaire strict en attendant son procès, avec obligation de pointage deux fois par mois et obligation de respecter le lieu de résidence au sein de la congrégation.

L'homme était sorti le 29 juillet de l'hôpital Georges Mazurelle de La Roche-Sur-Yon, après avoir été placé en soins psychiatriques pendant un mois. Le père Olivier Maire avait en effet sollicité les autorités car son meurtrier présumé souhaitait quitter la congrégation.

Selon le ministère de l'Intérieur, l'homme faisait l'objet d'un arrêté d'expulsion mais il ne pouvait pas être expulsé du territoire français tant que son contrôle judiciaire n'était pas levé. Il avait aussi des recours en cours devant le tribunal administratif. Une information confirmée par le vice-procureur de La Roche-sur-Yon : "Sa présence sur le territoire était rendue nécessaire par cette procédure en cours".

Joint par France Bleu Loire Océan, son avocat, maître Quentin Chabert, se dit ce lundi "en état de choc". Il n'a pas souhaité en dire long sur cette affaire : "Nous savions qu'il avait des difficultés psychiatriques. C'est toujours difficile d'évaluer l'ampleur de ces difficultés. On le constate encore aujourd'hui sans doute." Une expertise médicale est en cours pour savoir si sa garde à vue est compatible avec son état physique et psychologique.

Vive polémique

A huit mois de l'élection présidentielle en France, le drame a déclenché une vive polémique. Des élus locaux ont fait part de leur incompréhension. "Comment est-il possible qu'il reste sans surveillance ?", s'est interrogé Alain Leboeuf, le président LR du conseil départemental de Vendée au micro de franceinfo. Dans un communiqué, la présidente de la région Pays de la Loire, Christelle Morançais a fait part de son indignation : "Que fait un criminel aussi dangereux en liberté un an à peine après avoir mis le feu à un édifice religieux où il avait trouvé assistance et refuge ? Mais plus fondamentalement, que fait un étranger qui s’est rendu coupable de faits aussi graves dans notre pays ?".

Même discours du côté de Marine Le Pen. "En France, on peut donc être clandestin, incendier la cathédrale de Nantes, ne jamais être expulsé, et récidiver en assassinant un prêtre", a écrit la présidente du Rassemblement national sur son compte Twitter.

Réponse cinglante de Gérald Darmanin quelques minutes plus tard : "Cet étranger n'était pas expulsable malgré son arrêté d'expulsion tant que son contrôle judiciaire n'était pas levé". Il a accusé Marine Le Pen de "polémiquer sans connaître les faits". Le ministre de l'Intérieur a prévu de se rendre sur place en fin d'après-midi ce lundi.