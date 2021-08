Meurtre d'un prêtre en Vendée : le suspect déjà poursuivi pour l'incendie de la cathédrale de Nantes

La polémique enfle après le meurtre d'un prêtre ce lundi matin en Vendée, à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Le corps de l'ecclésiastique âgé de 60 ans a été retrouvé dans sa chambre, au sein des locaux de la communauté des frères missionnaires Montfortain. Un homme s'est présenté en milieu de matinée à la gendarmerie pour avouer les faits.

Cet homme n'est autre que le présumé incendiaire de la cathédrale de Nantes en juillet 2020. Emmanuel A., de nationalité rwandaise et réfugié en France, avait été placé sous contrôle judiciaire en attendant son procès, après avoir été mis en examen et incarcéré plusieurs mois. Il était hébergé par le prêtre depuis "plusieurs mois", selon une source policière à l'AFP, et respectait toutes ses obligations. Selon son avocat, interrogé par France Bleu Loire Océan, son client souffrait de "difficultés psychiatriques".

Polémique immédiate

Le meurtre a aussitôt fait l'objet de polémiques, notamment de la part de personnalités politiques. Le président du conseil départemental de Vendée, Alain Leboeuf, s'est interrogé sur franceinfo : "Comment est-il possible qu'il reste sans surveillance ?". Même incompréhension chez la présidente de la région Pays de la Loire, Christelle Morançais : "Que fait un criminel aussi dangereux en liberté un an à peine après avoir mis le feu à un édifice religieux où il avait trouvé assistance et refuge ? Mais plus fondamentalement, que fait un étranger qui s’est rendu coupable de faits aussi graves dans notre pays ? Pourquoi n’a-t-il pas été expulsé sur le champ ?".

Marine Le Pen a également pris la parole sur les réseaux sociaux, dénonçant "la faillite complète de l'État et de Gérald Darmanin". "En France, on peut donc être clandestin, incendier la cathédrale de Nantes, ne jamais être expulsé, et récidiver en assassinant un prêtre", a-t-elle écrit sur son compte Twitter.

Le ministre de l'Intérieur lui a rapidement répondu, expliquant que "cet étranger n'était pas expulsable malgré son arrêté d'expulsion tant que son contrôle judiciaire n'était pas levé". Il a accusé Marine Le Pen de "polémiquer sans connaître les faits".