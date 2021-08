Meurtre d'un SDF à La Rochelle : "c'était quelqu'un de bien"

Une marche blanche est organisée vendredi 13 août à La Rochelle, à la mémoire de Saïd Ghame, ce sans-abri tué de dix coups de couteau une semaine plus tôt dans le quartier du Gabut. Une initiative que salue la sœur de la victime, venue à La Rochelle pour suivre l'enquête et s'occuper des obsèques.

Jamila Ghame, sur les lieux où son frère Saïd est mort poignardé de dix coups de couteau. Sur les lieux, des fleurs et des messages d'hommage à cette figure du milieu rochelais des marginaux.

Une marche blanche est organisée vendredi 13 août à 20h à La Rochelle, à la mémoire de Saïd Ghame, sans-abri de 48 ans tué de dix coups de couteau. C'était il y a tout juste une semaine, dans la nuit du 5 au 6 août dans le secteur de la Friche du Gabut, à deux pas du vieux port. Ce sont ses amis marginaux qui ont souhaité lui rendre un dernier hommage, saluer une personne généreuse et révoltée contre les injustices, très populaire parmi les SDF de La Rochelle, ville où ce Marocain de naissance s'était fixé il y a 13 ans. L'initiative est saluée par Jamila Ghame, la sœur de la victime, présente à La Rochelle depuis quelques jours pour suivre l'enquête et s'occuper des obsèques.

A La Rochelle, Jamila Ghame a pu rencontrer les marginaux dont son frère Saïd partageait la vie depuis 13 ans. Copier

Le meurtre de son frère, Jamila l'a appris en pleines vacances au Maroc auprès de sa famille. Avec son mari, cette habitante de Brignolles dans le Var a laissé ses trois enfants sur place, pour sauter dans le premier avion pour la France. Une évidence : "c'est mon grand frère, mais pour moi c'est mon petit frère. Nous sommes sept frères et sœurs, et il n'y a que nous deux qui vivions en France. Saïd, c'était la joie de la famille !"

Il y a un an, Jamila avait invité Saïd dans le Var, dans l'espoir qu'il s'y installe près d'elle. Il avait aimé Hyères, qui lui rappelait La Rochelle, sa ville de cœur où il vivait depuis 13 ans. - Jamila Ghame

"Dans la rue, il protégeait tout le monde"

Cette famille marocaine unie a reçu un choc d'autant plus violent qu'elle aussi découvert que Saïd vivait depuis 13 ans dans la rue : "à aucun moment, on n'a eu le moindre signe que mon frère était sans-abri. Sur les photos qu'il nous envoyait, il est toujours propre, toujours bien habillé. Et puis il touchait une pension pour un handicap, donc je pense que c'était son choix de vivre comme ça."

Un choix sans doute formé après un divorce difficile. Privé de ses enfants, Saïd aurait plongé dans une profonde dépression. Avant de se reconstruire à La Rochelle auprès des marginaux, que Jamila a pu rencontrer : "personne n'a dit quelque chose de mal sur Saïd. Ici, il protégeait tout le monde. Quand quelqu'un avait faim, il lui donnait une baguette. Quelqu'un qui n'a pas de logement, il le logeait dans un squat qu'il gérait près du centre-ville. Cela me donne tellement de fierté ! Ce qui me fait de la peine malgré tout, c'est qu'il a protégé tout le monde, mais qu'il ne s'est pas protégé lui-même."

Toujours pas de suspect identifié

À La Rochelle, Jamila a pu porter plainte au nom de toute sa famille. Son passage au commissariat l'a également réconfortée : "l'inspecteur qui suit l'affaire m'a dit que pour lui, c'était un être humain qui est mort. Peu importe qu'il soit sans abri ou très riche, on traite les gens de la même manière. J'ai confiance en lui. Je suis sûre à 100% qu'il va faire tout pour résoudre ce crime." Pour l'instant, le meurtrier du marginal n'a toujours pas été identifié. Mais le parquet de La Rochelle assure que la police judiciaire de La Rochelle et la sûreté départementale sont mobilisées quotidiennement sur cette affaire.

La priorité pour Jamila, c'est aussi de pouvoir récupérer le corps de son frère, actuellement à l'hôpital de Poitiers, afin de l'enterrer à Meknes au Maroc, où vit toujours sa mère.