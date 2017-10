Meurtre d’un Stéphanois à Lyon : l’auteur du tir toujours recherché

48h après la mort d’un Stéphanois, tué par balle ce dimanche matin à l’aube à Lyon, la police judiciaire cherche toujours à comprendre ce qu’il s’est passé à la sortie d’une boîte de nuit de la métropole.

L’enquête se poursuit et des investigations très complètes sont en cours par la police judiciaire de Lyon, sous l’autorité du parquet, pour comprendre ce qu’il s’est passé, ce dimanche matin, vers 6h, à Lyon. Un jeune homme de 22 ans, originaire du quartier Montreynaud de Saint-Etienne a été tué par balle dans le 7e arrondissement, près du pont Pasteur et à l’issue d’une course poursuite de plus de 10km dans la métropole. L’enquête cherche à le confirmer mais l’hypothèse du règlement de compte n’est pas particulier privilégiée. Il pourrait en fait s’agir d’une dispute à la sortie d’une boîte de nuit de Dardilly.

Une garde à vue de quelques heures

Pour l’instant, difficile d’être affirmatif sur le déroulé des faits, les passagers des voitures en cause n’ayant pas été identifiés. Les enquêteurs de la police judiciaire de Lyon y travaillent. Ils épluchent les images de vidéo-surveillance de la métropole de Lyon, interrogent les clients de l’établissement, et les proches de la victime. Une personne a d’ailleurs été placée en garde à vue quelques heures ce lundi, le temps d’être mise hors de cause.