L'enquête sur la mort d’un jeune de Montreynaud tué à l'issue d'une course poursuite a avancé cette semaine avec l'arrestation de cinq personnes de Grenoble. Deux des personnes arrêtées ont été mises en examen. Le tireur reconnaitrait les faits.

Saint-Étienne, France

La mise en examen de deux personnes dans l’enquête sur la mort de ce jeune stéphanois le 8 octobre a évidemment soulagé la famille. Leur avocat Maitre David Metaxas, parle de même de "grande satisfaction". La famille du stéphanois de 29 originaire de Montreynaud est aussi très rassurée car le motif du règlement de compte est catégoriquement exclue.

Une cigarette et de l'alcool

Les deux personnes qui ont été mis en examen sont poursuivie pour meurtre. Il s’agit de deux Grenoblois. L'un conduisait la voiture, il a 25 ans. L'autre serait l’auteur des coups de feu. Il a 22 ans Devant le juge, pendant la garde à vue, ce dernier aurait reconnu être au moins l'auteur de cinq tirs. Mais ce qui atterre la famille dans cette histoire, c'est le motif qui a déclenché une telle fusillade. Ce qui se dessine, c’est vraiment un motif futile, gratuit, visiblement une dispute pour une cigarette sur fond d'alcool. Une dispute qui déclenche donc la course poursuite entre les deux groupes. Plus de 20 kilomètres entre la boite de nuit et le 7e arrondissement de Lyon près du Pont Pasteur. Les trois jeunes femmes qui étaient également en garde à vue ont été elle libérées hier soir.