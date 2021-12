Meurtre d'un trentenaire sur l'île de Nantes : un troisième homme, recherché, mis en examen

Un peu plus d'un mois après la mort d'un homme de 33 ans sur l'île de Nantes, l'un des suspects, qui était en fuite, vient d'être interpellé. Il a été mis en examen pour meurtre, mais n'a pas été placé en détention provisoire. Il aurait eu un rôle moins prépondérant selon le parquet.

Le 7 novembre dernier, devant un bar à ambiance de l'île de Nantes, un homme de 33 ans, d'origine ivoirienne et père d'un jeune enfant, est tué, poignardé. Trois individus prennent la fuite. Quelques jours après, deux hommes sont interpellés. Ils ont 17 et 21 ans. L'un nie, l'autre reconnaît. Tous deux sont mis en examen pour meurtre et placés en détention provisoire.

A ce stade des investigations, il apparaît que cet individu (...) a eu un rôle beaucoup plus secondaire. - Le parquet de Nantes

Mais un troisième individu était toujours en fuite. Ce vendredi 10 décembre, un peu plus d'un mois après le meurtre, le parquet de Nantes fait savoir que ce garçon a été interpellé. Il a été mis en examen ce 9 décembre pour meurtre. Toujours d'après le parquet "à ce stade des investigations, il apparaît que cet individu, âgé de 21 ans, a eu un rôle beaucoup plus secondaire dans le déroulement des faits." L'homme a été placé sous contrôle judiciaire.

Son casier judiciaire fait mention d'une peine de 120h d'intérêt général, sanction prise en 2020 pour "participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences ou dégradations, violences sans ITT et rébellion."

Si dans un premier temps a été évoquée une dispute juste avant la rixe mortelle dans une discothèque de l'île de Nantes, cette piste a été écartée après des vérifications des images de vidéo-surveillance.