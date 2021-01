Meurtre d'une conseillère Pôle Emploi : un délégué syndical Grand Est redoute un "effet mimétisme"

Les 900 agences Pôle emploi de France afficheront portes closes ce vendredi. Décision prise par le directeur général de Pôle Emploi après le meurtre d'une conseillère dans une agence de Valence (Drôme) jeudi 28 janvier. Un homme de 45 ans, ingénieur, originaire de Nancy, a été interpellé. Il a aussi tué par balles la directrice des ressources humaines d’une société ardéchoise spécialisée dans la fabrication de véhicules de collecte de déchets.

"C'est comme si on perdait un membre de notre famille", réagit le délégué SNU FSU Pôle Emploi Grand Est, Ludovic Louis. "C'est une grande famille que la famille Pôle Emploi. Cela aurait pu être nous, n'importe qui d'entre nous."

On ne comprend pas. On est quand même là au service de la population et pas contre la population. C'est inadmissible, c'est horrible.

"On est aux premières loges pour connaître les difficultés sociales que peut rencontrer la population", poursuit le représentant syndical. "En ce moment, la situation est extrêmement tendue. Il y a une crise économique et un manque total d'empathie des pouvoirs publics vis-à-vis du chômage, des chômeurs ou de la précarité. Forcément, on sait que ça peut aboutir à des réactions extrêmes. On le dit régulièrement."

Ludovic Louis évoque des montées de violences "toutes les semaines" dans la région. "On montre un geste de solidarité pour notre collègue décédée, ses collègues et la famille. C'est aussi pour dire que chez nous, en Grand Est, la situation peut vite dégénérer. On a peur de l'effet mimétisme."