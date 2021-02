Meurtre d'une DRH en Alsace : une centaine de personnes rassemblée en hommage à Estelle Luce, à Orschwihr

Sa famille, ses proches et ses amis se regroupent pour honorer sa mémoire. Une marche blanche en hommage à Estelle Luce vient de s'élancer ce samedi 6 février matin, à 11h30, entre l'église Saint-Nicolas et la chapelle de Bollenberg, à Orshwihr (Haut-Rhin). Commune où vivait cette mère de famille de 39 ans et directrice des ressources humaines, tuée par balle le 26 janvier dernier à Wolfgantzen, sur le parking de son lieu de travail. Un meurtre qui pourrait avoir un lien avec ceux commis, deux jours plus tard, en Drôme et en Ardèche, ainsi qu'une tentative de meurtre à Wattwiller.

La famille et les proches d'Estelle Luce devant l'église Saint Nicolas de Orschwihr (Haut-Rhin). © Radio France - Marie Maheux

Le rassemblement sera ponctué de prises de parole, ainsi que d'un dépôt de roses dans la chapelle et d'un lâcher de ballons, avec des messages de soutien. Les personnes voulant se joindre à la marche sont invitées par la famille de la victime à porter des vêtements blancs.