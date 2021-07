Meurtre d'une femme de 31 ans à Bordeaux par son ex-compagnon : la colère des riverains qui avaient alerté

C'est d'après les collectifs féministes le 58e féminicide depuis le début de l'année : une femme de 31 ans est morte vendredi 2 juillet quartier Saint-Augustin à Bordeaux, touchée par de nombreux coups de couteau. Cette mère d'une petite fille de 4 ans s'était séparée de son compagnon au mois de janvier à cause de violences qu'elle subissait. L'ex-conjoint, principal suspect du meurtre, s'est retranché chez lui à Mérignac avant d'être interpellé par le Raid et placé en garde à vue.

La victime avait porté plainte pour harcèlement à la mi-juin et son ex devait comparaître pour ces faits au mois de novembre. Les voisins de Sandra sont sous le choc mais surtout en colère parce qu'ils disent avoir alerté sur la situation mais n'avoir pas été entendus.

Il faut mourir avant qu'on vous aide ?

Les habitants de la rue Emile-Combes, à Mérignac, ont vu et surtout entendu débarquer le Raid en fin de matinée. Dans ce quartier qu'ils qualifient de petit Versailles, c'est un véritable choc. "Ce n'est pas possible, pas concevable. Elle avait porté plainte... Il faut en arriver là ? Il faut mourir avant qu'on vous aide ? C'est pas possible !", raconte l'une des riveraines.

La boîte aux lettres de Sandra, tuée vendredi 2 juillet à Bordeaux. Sa maison a été placée sous scellés. © Radio France - Clémentine Vergnaud

A quelques rues de là, le minuscule pavillon dans lequel vivait Sandra : pas de nom sur la boîte aux lettres, un interphone avec une caméra, une autre qui couvre le jardin... Autant d'indices qui laissent deviner l'enfer qu'elle subissait. Beaucoup de riverains ont essayé de faire bouger les choses, comme ce voisin. "Dans le quartier, des voisins ont fait des mains courantes vis-à-vis du mari pour harcèlement et violences. On leur a dit qu'il sortait de psychiatrie et qu'il était dangereux et regardez, elle est morte. Ca sert à quoi de faire des mains courantes et porter plainte s'il ne se passe rien ?"

Il avait interdiction d'entrer en contact avec elle

Ce n'est qu'il y a quinze jours que Sandra finit par porter plainte pour harcèlement. Son ex reçoit une convocation devant le tribunal pour novembre et a interdiction d'entrer en contact avec elle. Ça semble calmer le jeu raconte Nicole, une voisine qui l'a vue jeudi soir. "Quand je lui ai demandé si ça avait l'air de s'apaiser, elle m'a répondu que oui." Une version confirmée par l'école de la petite fille : la mère semblait moins stressée, ne passait pas en coup de vent récupérer son enfant de 4 ans mais prenait le temps d'échanger avec l'équipe.