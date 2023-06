Meurtre d'une jeune femme à Lanester : un homme de 49 ans mis en examen

Plus d'un mois après la découverte du corps d'une jeune femme dans les eaux du Blavet, à Lanester (Morbihan), un homme a été mis en examen, indique ce vendredi soir le parquet de Lorient à franceinfo. Il avait été interpellé et placé en garde à vue jeudi . L'homme habite Hennebont, près de Lanester. Le corps de la victime, originaire de la région de Lorient, avait été découvert par des promeneurs, samedi 27 mai.

"Défavorablement connu des services de police"

Le suspect, âgé de 49 ans, a été mis en examen par un juge d'instruction de Lorient des chefs criminels d'enlèvement, séquestration, meurtre et viol. Il a également été incarcéré provisoirement par le juge des libertés et de la détention. Ce quadragénaire, "était déjà défavorablement connu des services de police et de la Justice, pour avoir antérieurement fait l’objet de 4 condamnations judiciaires, entre 2003 et 2015", dont une condamnation à neuf ans d'emprisonnement pour viol en 2015.

Il était toujours soumis à un suivi socio-judiciaire dans le cadre de cette dernière condamnation, mais les experts en charge de ce suivi n'avaient relevé jusque là "aucun élément quant à un éventuel risque de récidive, dès lors que l’intéressé se montrait, depuis sa remise en liberté en 2018, respectueux de ses obligations, bénéficiait d’un emploi, était marié et père de famille", précise le parquet.