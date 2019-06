En septembre, les Assises jugeront le meurtrier présumé d'une femme enceinte à Ustaritz

Ustaritz, France

Le procès de Cédric Bernasconi aura lieu du 23 au 27 septembre 2019 devant la Cour d'Assises des Pyrénées Atlantiques au Palais de Justice de Pau. Le SDF de 38 ans devra s'expliquer sur l'un des faits divers les plus terribles de la dernière décennie en Pays Basque. Cinq jours d'audience ne seront pas de trop pour tenter de comprendre ce qui s'est passé le 13 septembre 2017 dans un appartement situé dans une maison du quartier Arrauntz de la commune d'Ustaritz. L'accusé est poursuivi notamment pour viol et homicide volontaire.

La victime était enceinte de 8 mois

Le drame s'est déroulé dans l'appartement de la mère de la victime. Élève infirmière à Bordeaux, Mélodie Massé, était venue passer quelques jours de repos dans cette maison située dans un quartier calme de la commune. Âgée de 23 ans elle était enceinte de 8 mois et n'allait pas tarder à accoucher. Sa route va malheureusement croiser celle de Cédric Bernasconi. Un SDF connu pour des troubles psychologiques et qui sera finalement trahi par son ADN laissé dans l'habitation qu'il voulait sans doute cambrioler, la croyant inoccupée. La jeune femme va vivre l'enfer pendant de longues minutes. L'arrestation du suspect n°1 aura lieu quelques jours plus tard sur la commune de Boucau, après une vaste opération de gendarmerie et une intense mobilisation de toutes les forces de l'ordre sous la houlette du Parquet de Bayonne.

Altération du discernement

Lors de l'instruction judiciaire, le rapport d'expertise psychiatrique a conclu à une "altération du discernement au moment des faits" mais pas à une "abolition". Cedric Bernasconi risque la réclusion criminelle à perpétuité même si la préméditation n'a pas été retenue.