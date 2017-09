Meurtre d'Ustaritz : prolongation de la garde à vue du SDF suspecté du meurtre de Mélodie Massé.

Le Parquet de Bayonne a prolongé de 24h la garde à vue du marginal de 38 ans, arrêté hier à Boucau. L'individu est actuellement entendu par les gendarmes. Il est soupçonné du meurtre de Mélodie Massé. L’étudiante de 23 ans a été sauvagement tuée mercredi soir. Elle était enceinte de 8 mois.

La garde à vue vient d’être prolongée de 24h pour le marginal de 38 ans principal suspect du meurtre de Mélodie Massé. Des faits qui remontent à mercredi dans une maison de la commune d'Ustaritz au sud de Bayonne, où la jeune étudiante infirmière de 23 ans a été découverte sur son lit ligotée et violée. Le parquet Bayonnais veut donner du temps aux gendarmes de la brigade d'Ustaritz pour poursuivre l'interrogatoire de l'individu "qui ne nie pas les faits et a déjà fait plusieurs déclarations spontanées."

Le vol pourrait être le mobile

C'est avec une camionnette dérobée le 12 septembre dernier à Anglet que le SDF, qui vivait sur Bayonne depuis 8 ans, s'est rendu à Ustaritz. Sur place l'homme, déjà condamné pour des faits de vols et de dégradations, a peut être voulu pénétrer dans la maison de la mère de la victime pour dérober des objets. L'homme aurait sans doute été surpris par la jeune fille, et la tentative de vol aurait tourné au drame. Confondu par son ADN, l'individu a été arrêté après une course poursuite avec les gendarmes dans les rues de Boucau. Il devrait être présenté au parquet de Bayonne mardi dans la journée pour une probable mise en examen.