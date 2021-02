Assassinat d'Yzosse : un troisième adolescent mis en examen

Ce vendredi 26 février, le procureur de la République de Mont-de-Marsan annonce qu'un troisième adolescent a été mis en examen, suite au meurtre du jeune Victor, 17 ans, à Yzosse (Landes), début février 2020. Deux jeunes, mineurs à l'époque des faits, sont déjà impliqués dans cette affaire. Le nouveau mis en examen, âgé de 16 ans au moment de l'assassinat, est poursuivi pour association de malfaiteurs et complicité d'assassinat, selon le procureur de la République. Ce sont des messages écrits WhatsApp, échangés avant les faits entre les mis en cause, via des téléphones portables, et consultés récemment par les enquêteurs, qui ont conduit à cette nouvelle mise en examen.

"Une expertise téléphonique a permis d'exploiter des messages que s'étaient échangés les mis en causes avant les faits en question. Au vu de ces messages, il a été considéré que le degré d'implication des intéressés devait être regardé différemment" explique Olivier Janson, procureur de la République de Mont-de-Marsan.

L'ex-petite amie placée en détention provisoire

Ce nouveau mineur mis en examen, qui n'était pas présent sur les lieux de l'assassinat, est suspecté d'avoir aidé à distance les auteurs présumés des faits. Il a été laissé en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Par ailleurs, l'ex-petite amie de la victime, qui était jusqu'alors laissée en liberté sous contrôle judiciaire, a été placée en détention provisoire la semaine dernière, après la découverte de ces messages, échangés sur des téléphones portables. Elle sera entendue prochainement par le juge d'instruction. Mise en examen pour complicité d'assassinat, elle est suspectée d'avoir donné rendez-vous à la victime sur les lieux du drame, en vue de lui "donner une bonne correction", selon son récit fait en 2020 aux enquêteurs. Placée en détention provisoire, elle se trouve désormais à la maison d'arrêt pour mineurs de Rennes. Elle a fait appel de son placement en détention provisoire.

L'assassin présumé de Victor se trouve lui toujours en détention. Il vient d'avoir 18 ans cette semaine.

L'assassinat de Victor, jeune lycéen de 17 ans, remonte à un peu plus d'un an. Son corps sans vie avait été retrouvé à moitié enterré dans un champ, près de l'hôpital de Dax, à Yzosse, dans la nuit du 1er au 2 février 2020.