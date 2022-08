Meurtre au Mans : deux hommes mis en examen et écroués

Dans un communiqué ce mardi 2 août 2022, la procureure de la République du Mans (Sarthe) Delphine Dewailly indique que deux Manceaux, âgés de 44 et 38 ans, ont été mis en examen et écroués après le meurtre d'un homme de 35 ans, dans la nuit du 24 au 25 juillet. Ces deux hommes se trouvaient chez la victime, place de Brest au Mans, dans le quartier de l'Epine, lorsqu'une dispute a éclaté. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'un d'entre eux lui a perforé le poumon avec un objet tranchant. L'homme de 35 ans est décédé à l'hôpital des suites de ses blessures.

A la suite des investigations, les deux hommes, amis de la victime, sont arrêtés et placés en garde à vue, avant d'être déférés le 31 juillet. Le premier est mis en examen pour meurtre. Le second pour omission de porter secours et modification de la scène de crime. Ils ont déjà été incarcérés auparavant pour d'autres faits.