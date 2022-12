Meurtre dans le quartier de Planoise à Besançon, une probable riposte

Le quartier de Planoise a encore vécu un week-end ensanglanté. Deux nouvelles séries de tirs ont eu lieu vendredi et samedi. Lors de la première, la victime de 15 ans a été pris pour cible à la sortie du tramway par deux personnes sur un scooter. Il a gravement été blessé à la cuisse, il est toujours entre la vie et la mort. Le lendemain, c'est également un adolescent du même âge qui a été tué par balle dans un parking sous terrain. Ce lundi, le procureur de la République de Besançon, Etienne Manteau privilégie la thèse d'un règlement de compte entre rivaux.

Une fusillade probablement due au trafic de drogue.

L'adolescent de 15 ans tué samedi, l'a été devant un box d'un parking souterrains. Pendant leur enquête les policiers ont fait une découverte déterminante dans un box collé à celui où le jeune a été tué.

Dans ce dernier un scooter a été retrouvé avec un rétroviseur en moins. Coïncidence, le scooter qui a servi à la première fusillade a perdu le sien en percutant une voiture pendant sa fuite. Tout comme une chaussure dont la seconde a été retrouvée dans le box.

Autres éléments troublants. Sur les caméras de surveillance de la ville, on voit deux jeunes sur les scooters habillés en noir et deux tenus similaires ont été retrouvées dans le box. De plus, un fusil à canon scié et des cartouches usagées ont été retrouvées au même endroit. Cette arme serait du même calibre que celle qui a servi à la première fusillade.

Un adolescent de 15 ans placé en garde à vue

Très rapidement, les policiers ont arrêté un troisième adolescent à côté du box, la scène de crime. Dans son téléphone, les forces de l'ordre ont retrouvé des photos où on le voit avec le fameux scooter et surtout une seconde où il pose, fusil à la main à côté d'un jeune homme, la victime décédée le samedi.

Pendant son interrogatoire il a seulement avoué être dealer depuis peu de temps pour se faire de l'argent mais à nié formellement être l'autre des premiers tirs. L'enquête doit encore déterminer les raisons des drames et préciser les circonstances.

Le procureur en appel à la responsabilité des parents

Pendant sa conférence de presse de ce lundi, Etienne Manteau, procureur de Besançon à rappelé que les policiers ne pouvaient pas faire tout le travail tout seul. "Il faut que les familles soient vigilantes aux premiers signaux de déscolarisation. Sans les familles, nous ne pouvons pas lutter", a-t-il déclaré.

Il accuse aussi une "société du tout matérialiste" qui pousse des adolescents à gagner de l'argent facilement pour acquérir des biens au péril de leur vie.

Des jeunes habitués et fatalistes

Dans le quartier de Planoise, les jeunes d'une quinzaine d'années sont désabusés. "Si je prends une balle perdue, je me dirai que c'est le destin et voilà," réagit, Mattéo, 16 ans. Ce jeune habite la cité bisontine depuis toujours et selon lui le problème vient de l'école. "On demande un trop haut niveau à certains et quand ils n'y arrivent pas et bien, ils dealent", lâche-t-il de façon très banalisée.

L'autre problème est aussi le manque d'argent certains vivent dans des familles pauvres et doivent subvenir aux besoins. Le deal est une façon de gagner beaucoup d'argent, facilement et rapidement. Ensuite, c'est souvent le même schéma : un enfermement dans un milieu de délinquance qui se termine soit par la prison soit par la mort.