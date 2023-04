Meurtre dans un appartement à Pau : la mère et le fils se rejettent la responsabilité

Une femme de 51 ans a demandé à être remise en liberté ce mardi auprès de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau. Il s'agit de l'affaire du meurtre à Pau près de Beaumont, le 16 octobre 2020 . Un homme de 66 ans a été retrouvé mort dans un appartement de l'avenue Léon Say. Il semble qu'il est mort dans des conditions sordides. La femme et l'homme mis en cause dans cette affaire sont poursuivis pour meurtre et acte de torture et de barbarie. Il s'agit d'une mère et de son fils qui connaissaient la victime. Ils se rejettent la faute mutuellement.

Des versions contradictoires, des "faits odieux"

Depuis qu'elle est en prison, la femme d'origine marocaine et aujourd'hui âgée de 51 ans assure qu'elle n'a rien fait. Dans ses premières auditions, elle disait tout l'inverse et que son fils n'était pas un criminel. L'autopsie du corps découvert dans une chambre a révélé de nombreuses fractures, des plaies, des ecchymoses, des coupures avec un couteau à pain qui a aussi été planté dans la gorge de la victime.

Les médecins légistes ont également découvert des morceaux de tubes de néon dans la bouche et dans le ventre de l'homme retrouvé mort. "Des faits odieux que la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques a rarement vus" a résumé l'avocate des parties civiles, Me Florence Hegoburu. C'est pour cette raison que cette mère et son fils sont poursuivis pour meurtres et actes de torture et de barbarie. Lors de la reconstitution la femme aurait dit que son fils "devait avoir les couilles de parler" et qu'elle n'allait pas "passer 20 piges en prison à cause de lui".

Addiction à l'alcool et la méthadone

L'expertise psychiatrique la présente notamment comme une femme impulsive, alcoolique, antisociale. L'avocat général, Pascal Bouvier, a pointé du doigt la complexité du dossier truffé de mensonges de la part de la protagoniste principale. Il a requis un maintien en détention provisoire pour la meurtrière présumée, en expliquant que depuis la prison elle avait envoyé une lettre à un témoin pour lui demander de changer sa version et d'écrire en sa faveur.

Une relation amoureuse qui a dégénéré

La meurtrière présumée a vécu une histoire, une relation amoureuse avec la victime. Cet homme l'a beaucoup aidée. Il lui a prêté de l'argent et son appartement dans lequel elle a vécu avec son fils à elle. Un jour, l'homme est revenu dans son logement entraînant ainsi le début des tensions jusqu'au drame. Justement, "quel intérêt aurait-elle eu à faire ça ?" questionne l'avocate de la défense, Me Anna Raina qui a ajouté qu'il était "compliqué" pour sa cliente "d'accuser son propre enfant". La chambre de l'instruction rendra son arrêt le 2 mai prochain pour déterminer si la femme en détention provisoire peut être libérée ou pas avant d'être jugée devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques.