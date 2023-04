Meurtre dans une boîte de nuit près d'Angers : le suspect assure qu'il s'agit d'un accident

Un homme a été placé en garde à vue dimanche 23 avril après la mort par balle le même jour d'un trentenaire dans une discothèque près d'Angers, a annoncé le procureur de la République d'Angers, Eric Bouillard. Le suspect, âgé de 30 ans, "reconnaît globalement les faits" et affirme qu'il s'agit d'un accident car la victime, 35 ans, était "son ami", a indiqué le procureur d'Angers Eric Bouillard. Les deux hommes étaient arrivés ensemble à la discothèque, située à Saint-Martin-du-Fouilloux, près d'Angers, selon le magistrat. Le tireur, dont la version reste à vérifier, était venu armé car il craignait, dit-il, de mauvaises rencontres. Peu avant la fermeture de la discothèque à l'aube, il se serait senti menacé et aurait sorti son arme mais, bousculé, le tir serait parti, tuant son ami. Selon la version du mis en cause, "c'est par accident que son ami a été atteint", a expliqué le procureur. Dimanche en fin de journée, le suspect avait appelé la police qui est ensuite allée l'interpeller, a indiqué le procureur.

