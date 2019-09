Meurtre dans une maison de retraite pour prêtres à Montferrier-sur-Lez : ouverture du procès

Montferrier-sur-Lez, France

C'est un meurtre qui a défrayé la chronique il y a près de trois ans à Montferrier-sur-Lez, au nord de Montpellier. Celui d'une employée de la maison de retraite des Chênes verts, établissement catholique qui accueille des prêtres. Pourquoi? Parce que tout le monde a immédiatement pensé à l'attaque d'un terroriste islamiste. Me David Mendel, l'avocat de la défense, rappelle le contexte : "On est à l'époque quelques temps après l’attaque d'une église en Normandie, quelques temps après l'attentat de Nice, donc on pense à une attaque liée à Daesh".

Une véritable chasse à l'homme

Tout de suite après l'alerte, le déploiement des forces de l'ordre est impressionnant. Plus d'une centaine de policiers et gendarmes sont mobilisés. Tous les véhicules sont arrêtés et contrôlés mais finalement, assez vite, les enquêteurs ont su qui ils cherchaient. Dans une voiture abandonnée pas très loin de la maison de retraite, ils ont mis la a main sur une carte d'identité : celle de Eric Boucher. L'homme en question, aujourd'hui âgé de 50 ans, comparait devant la cour d'assises de l'Hérault à partir de ce jeudi après midi. Le verdict sera rendu mercredi 18 septembre.

Il connaissait les lieux puisqu'il y avait travaillé

Aujourd'hui âgé de 50 ans, c'est un touche à tout. Il a été mécanicien, militaire et surtout veilleur de nuit pendant deux ans aux Chênes verts. Père de 2 enfants, à l'époque, il est au chômage, endetté et menacé d'expulsion pour loyers impayés. C'est pour cela, dit il, qu'il a eu l'idée de cambrioler l'Ehpad, persuadé d'y trouver bijoux en or, cartes bancaires et argent liquide.

Masque et treillis noirs, sabre japonais et réplique de fusil mitrailleur

Un soir de novembre 2016, cagoule d'Airsoft sur la tête, treillis de couleur noire, armé d'une fausse Kalachnikov et d'un sabre de Ninja, il s'introduit dans la maison de retraite. Il enferme l'aide soignante dans la bibliothèque et la lingère dans la buanderie. La première réussit à se défaire de ses liens et donne l'alerte. La seconde lui résiste malgré ses pieds liés mais a le malheur de lui arracher son masque. Le fait qu'elle puisse l'identifier lui a été fatal. On le retrouvera baignant dans une mare de sang.

Après une chasse à l'homme de moins de 24 heures, le suspect n'a opposé aucune résistance au moment de son arrestation. Il était seul dans la rue, pas très loin de chez lui à Saint-Mathieu-de-Tréviers, à un peu plus de 10 km de là où se trouve la maison de retraite des Chênes verts.

