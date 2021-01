Meurtre de Bretteville-le-Rabet : le suspect mis en examen et écroué

Dimanche matin, le corps sans vie d'un homme de 45 ans était retrouvé à son domicile, lardé d'une trentaine de coups de couteau.

La victime était l'actuel compagnon de l'ex-femme du meurtrier présumé

On apprend ce vendredi que le suspect du meurtre, un homme de 38 ans, a été mis en examen et écroué (c'est-à-dire placé en détention) ce jeudi. La victime était l'actuel compagnon de l'ex-femme du suspect, et était aussi conseiller municipal. Le meurtrier présumé avait été retrouvé non loin des lieux du drame, blessé car il avait tenté de se suicider.

Il a passé ces derniers jours à l'hôpital, attendant d'être soigné pour être entendu par les enquêteurs. La procureure de Caen, Amélie Cladière, indique donc aujourd'hui qu'il est officiellement mis en examen.

Le village déjà touché par un meurtre en 2014

La petite commune de Bretteville-le-Rabet, environ 300 habitants, avait déjà été marquée par un drame atroce il y a quelques années. En 2014, le maire de Bretteville avait été tué et émasculé par un mari jaloux, lui reprochant une liaison avec son épouse. Le meurtrier s'était pendu.