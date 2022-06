Meurtre de Cersay : la victime avait porté plainte le mois dernier contre son compagnon

Au lendemain de la mise en examen et du placement en détention provisoire d'un homme de 55 ans pour le meurtre de sa compagne à Cersay dans le nord Deux-Sèvres samedi 11 juin, le parquet de Niort confirme l'information révélée par le Courrier de l'Ouest ce mardi : la victime avait déposé plainte contre son compagnon.

Aucun élément n’était venu confirmer les accusations portées

Le procureur de la République de Niort nous précise que cette plainte avait été déposée le mois dernier. Elle a été classée sans suite. "Une enquête avait été immédiatement ouverte, mais après plusieurs auditions et vérifications, aucun élément n’était venu confirmer les accusations portées. Dans ces conditions, et au vu des contestations du mis en cause en garde à vue, il n’a pas été possible de caractériser l’infraction et le parquet a ordonné le classement sans suite du dossier", détaille Julien Wattebled.

Le procureur précise également que la plaignante "a été immédiatement avisée et a été informée de la possibilité de saisir une association de victimes, notamment pour examiner si une mesure de protection était nécessaire".