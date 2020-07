Meurtre de Christopher Aurier : son frère Serge soutenu par son club pour son retour sur le terrain

Serge Aurier, le latéral ivoirien de Tottenham, est aligné ce mercredi soir à St. James Park contre Newcastle. L'ex joueur du TFC a perdu son frère Christopher dans la nuit de dimanche à lundi, il a été tué par balle à Toulouse sur le parking d'une boîte de nuit. Son entraîneur José Mourinho avait assuré qu'il ne mettrait « aucune pression » à son joueur après cet « événement familial tragique ».

Sur son compte Twitter ce mercredi, le club de Tottenham soutient son joueur endeuillé. "We're all behind you, Serge!", écrit le club qui publie ensuite des photos de Serge Aurier dans les bras de son coéquipier Son Heung-min.

Un homme s'est présenté de lui-même au commissariat ce mardi 14 juillet et a été placé en garde à vue dans l'enquête sur la mort de Christopher Aurier. Le meurtrier était recherché par les enquêteurs, suite à leurs constatations sur les lieux du meurtre.