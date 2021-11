Meurtre de Clément à Ham : "J’attends une justice juste, à la hauteur de ce qui a été fait à mon fils"

Les parents de Clément Brisse vont finalement témoigner ce mercredi au procès pour le meurtre de leur fils. A la cour d'assises des mineurs d'Amiens, des légistes, des amis de Clément ont eux bien été entendus ce mardi. En 2017, le corps de cet adolescent de 17 ans est retrouvé dans un étang de Ham, dans l'est de la Somme, criblé de plusieurs coups de couteau. Le meurtrier présumé était au lycée avec la victime, il nie tous les faits. Le deuxième co-accusé est lui soupçonné de faux témoignage.

Pour les parents de Clément, ce procès est une véritable épreuve. Des photos du corps de Clément sont projetées pendant l'audience, on y voit une blessure au couteau au niveau de son cou, une large plaie. C'est à ce moment que sa maman Christelle, explose en larmes. "J'ai revécu ce que j'ai vécu au moment où on nous a annoncé pour Clément, et avec les photos réelles de ce que l'on n'avait pas vu", décrit-elle.

Je ne comprends pas pourquoi. Il a toujours été gentil

"Clément n'a jamais été méchant donc je ne comprends pas pourquoi. Il n'a jamais fait de mal à personne. Il a toujours été gentil avec nous, avec tout le monde. Malheureusement, il a été trop gentil et quand on est trop gentil, on se fait bouffer. Là, ce n'est plus "bouffer", c'est "assassiner"", estime la maman de Clément.

Pourquoi est-il mort ? Francis, le papa de Clément attend des réponses depuis quatre longues années. "Je pense qu'on a le droit de savoir la vérité, pour nous, pour notre famille. On a besoin que l'affaire soit faite. Ce que j'attends, c'est une justice juste et à la hauteur de ce qui a été fait à mon fils", explique-t-il.

Impossible de faire le deuil de leur fils

Il le fait aussi pour Clément, en sa mémoire, même si ce papa sait qu'il n'arrivera jamais à faire son deuil. "Notre fils avait 16 ans et demi. Comment oublier un enfant ? C'est impossible. Nos pensées sont tous les jours là-bas. On va au cimetière tous les jours", confie-t-il.

Les parents de Clément attendent maintenant les explications des deux accusés, ils témoignent ce jeudi après-midi. Avant cela, des enseignants et des éducateurs seront à la barre ce mercredi.