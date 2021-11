Meurtre de Clément à Ham : "Je ne l'ai pas tué", assure le principal suspect à l'avant-dernier jour du procès

A l'avant-dernier jour de procès dans l'affaire Clément Brisse, à la cour d'assises des mineurs de la Somme ce jeudi 18 novembre, le principal suspect était interrogé. Il est accusé d'avoir tué l'adolescent en 2017, son corps avait été retrouvé dans un étang de Ham, dans l'est de la Somme, criblé de coups de couteau. Le deuxième accusé, soupçonné de faux témoignage a lui aussi été entendu. A la barre, le meurtrier présumé continue de nier les faits, en bloc, mais sans vraiment pouvoir s'expliquer.

Quand l'avocat des parties civiles lui demande pourquoi le sang de Clément est sur ses baskets, l'accusé hausse les épaules et répond : "Je ne sais pas". Pourquoi deux témoins l'ont vu mimer un geste d'égorgement qui est exactement le même qui a tué la victime selon les médecins légistes, là non plus, il n'apporte pas d'explication. Le meurtrier présumé ne se rappelle en fait pas grand chose de cette journée. Il n'a même pas souvenir de ce qu'il a ressenti en apprenant la mort de Clément.

Le procès se termine ce vendredi

L'avocat général lui rappelle qu'il a beaucoup menti lors de ses auditions et qu'il y a un bon nombre d'indices contre lui. "Vous voulez que je vous dise quoi ?" rétorque l'accusé. "La vérité monsieur", explique l'avocat général. "Et bien, je ne l'ai pas tué", répond le jeune homme. Le meurtrier présumé n'a pas de mobile, assure son avocate. Clément ne lui devait pas d'argent, ils ne se sont jamais disputés. "Je ne l'ai pas tué", répète-t-il. Ce procès se termine donc ce vendredi à la cour d'assises de la Somme.