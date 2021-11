Meurtre de Clément à Ham : le principal accusé condamné à 15 ans de prison

Le meurtrier de Clément Brisse est condamné à 15 ans de prison. Le verdict est tombé ce vendredi 19 novembre à la cour d'assises des mineurs de la Somme. Clément, c'est ce lycéen de 17 ans retrouvé mort en 2017, dans un étang de Ham, dans l'est du département. Son corps était criblé de coups de couteau. Même si la peine énoncée est en deçà des 20 ans requis par l'avocat général, le principal accusé dans cette affaire est bien reconnu coupable.

Il est reconnu coupable d'avoir tué Clément, de l'avoir égorgé et de lui avoir porté un coup de couteau à l'abdomen, et pourtant, le jeune homme a toujours nié. Il se dit innocent depuis le premier jour de l'enquête et jusqu'à la dernière minute de ce procès, où il déclare : "Oui, je suis un voleur mais je ne suis pas un meurtrier".

Il devait des réponses aux parents de Clément, et même ça, il leur a ôté

Il n'a pas réussi à convaincre les jurés, il n'a en fait pas réussi à expliquer grand chose au cours de ces cinq jours d'audience. Le sang de la victime retrouvé sur ses baskets par exemple, il assure ne pas savoir comment il est arrivé là.

Et une question essentielle reste sans réponse à l'issue de ce procès. Pourquoi a-t-il tué Clément ? Pour quelle raison ? "On ne saura jamais", estime l'avocat des parties civiles. "Il devait des réponses aux parents de la victime et même ça, il leur a ôté".

Son co-accusé écope de deux ans de prison avec sursis

Le deuxième accusé dans cette affaire est lui reconnu coupable de faux témoignage. Il est condamné à deux ans de prison avec sursis.