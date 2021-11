Meurtre de Clément à Ham : le principal suspect jugé à partir de ce lundi

C'est un procès très attendu par les proches de Clément Brisse : quatre ans et demi après la mort de l'adolescent à Ham, son meurtrier présumé est jugé à partir de ce lundi à la cour d'assises des mineurs de la Somme. Le corps du lycéen âgé de 16 ans avait été retrouvé dans un étang, près de son lycée professionnel, avec plusieurs plaies dues à des coups de couteau. L'arme n'a jamais été retrouvée.

Devenus majeurs au cours de la procédure judiciaire, celui qui comparait pour meurtre, ainsi que son co-accusé poursuivi pour faux témoignage, pourraient ne pas être jugés à huis clos. L'avocat général ainsi que celui des parties civiles comptent demander une audience publique.

Du sang sur les chaussures

Les deux jeunes, âgés de 16 et 17 ans au moment des faits, et mis en examen depuis février 2018, étaient dans la même classe que Clément. Celui poursuivi pour meurtre avait d'abord été placé en détention provisoire, avant d'être remis en liberté : les expertises génétiques avaient permis de découvrir le sang de la victime sur l'une des chaussures qu'il portait le jour des faits. Il nie toujours les faits. L'autre accusé était jusqu'à présent sous contrôle judiciaire. Au cours de sa garde à vue, il avait fini par révéler qu'il s'était rendu sur la scène du crime et avait vu le corps de Clément, ce qu'il avait dissimulé auparavant aux enquêteurs.

Clément Brisse était victime de harcèlement scolaire et s'en était plaint quelques semaines avant son meurtre. Au total, 14 membres de sa famille se portent parties civiles dans ce procès. "Ils sont déterminés, impatients et combatifs", assure leur avocat. Le procès doit se dérouler toute la semaine. La cour doit décider ce lundi matin s'il se tient ou non à huis clos.