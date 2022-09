Meurtre de Dorian devant une discothèque à Rennes : cinq accusés rejugés en appel à Saint-Brieuc

Le 7 juillet 2018 au petit matin, une violente bagarre éclate aux abords de la discothèque l'Espace située boulevard de la Tour d'Auvergne à Rennes (Ille-et-Vilaine). Un jeune barman, Dorian Guémené, âgé de 24 ans, subit les assauts de plusieurs jeunes clients de la boite de nuit. Devant l'établissement, il est roué de coups de poing et de coups de pied à la tête et agonise sur place. Tous les protagonistes sont très alcoolisés "Dorian est mort pour rien" dira son avocat Me Thierry Fillion durant le procès devant la Cour d'assises d'Ille-et-Vilaine.

De lourdes peines

En octobre 2021, après 8 heures de délibéré, les jurés condamnent ces cinq accusés à des peines de 8 à 15 ans de réclusion criminelle. Une peine 15 ans est prononcée pour Sacha Réthoré qui est alors le seul à être en détention provisoire au moment du procès. 8 ans pour Stanislas son frère. 10 ans pour Thomas Goldschild Deux étudiants, Guillaume Clavreul et Alexis Pesneau, sont condamnés respectivement à 10 ans et 13 ans de réclusion. Le procureur avait requis des peines moins lourdes. Ces cinq jeunes font rapidement appel.

Le procès s'ouvre ce lundi 12 septembre à Saint-Brieuc. Il va durer deux semaines jusqu'au vendredi 23 septembre.

A LIRE : Mort de Dorian Guémené, des peines de huit à 15 ans de réclusion criminelle