Meurtre de Dorian devant une discothèque de Rennes : un suspect remis en liberté

Rennes, France

Le 8 juillet 2018, Dorian Guémené, un jeune barman âgé de 24 ans, était battu à mort devant les portes de la discothèque l'Espace dans le centre ville de Rennes. Deux jours plus tard, 4 copains, âgés de 22 à 28 ans, sont interpellés, mis en examen et écroués. En septembre, 2 autres jeunes sont mis en examen et écroués pour "meurtre par guet apens". C'est l'un des 4 jeunes, placés en détention provisoire, et âgé de 26 ans qui a fait cette demande de remise en liberté. Il dit n'avoir porté aucun coup et avoir vu l'altercation de loin. La Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de Rennes a décidé ce vendredi matin de le remettre en liberté sous contrôle judiciaire confirme son avocate Maître Natacha Bernard.

