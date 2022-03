Meurtre de Fabrègues, les deux adolescentes avaient prémédité un carnage

L'adolescente de 13 ans soupçonnée d'avoir tué son père et blessé sa mère et sa sœur à Fabrègues dimanche a été mise en examen pour assassinat. Son amie également. Les deux enfants avaient prémédité un carnage dans la famille.

Les deux adolescentes ont été présentées à un juge ce mardi et mises en examen

Les deux adolescentes interpellées dimanche après le drame de Fabrègues ont été mises en examen et incarcérées ce mardi soir à Marseille et Toulouse. Les deux enfants de 13 ans ont reconnu qu'elles murissaient leur projet depuis longtemps.

Dimanche, la fille de la famille a tué son père d'un coup de couteau en pleine poitrine, elle a aussi blessé sa mère et sa soeur de 8 ans, seule la cadette de 6 ans a été épargnée. Une expédition punitive organisée avec sa petite amie, elle aussi âgée de 13 ans. Selon Midi Libre, lors de leur garde à vue, les deux collégiennes ont expliqué qu'elles préparaient ce carnage depuis plusieurs semaines, voir plusieurs années. "Un projet élaboré dans l'ombre d'un personnage fictif dont elles se nourrissaient sur internet qui commet des crimes et qui les fascinait au point de brouiller toute frontière entre fiction et réalité." rapportent nos confrères.

Les deux adolescentes ont été mises en examen pour meurtre, tentatives de meurtre et complicité. Elles ont été placées en détention provisoire.