Meurtre de Faverois : ouverture du procès devant la cour d'assises de Vesoul

Quatre ans après l'assassinat d'un homme de 27 ans près de l'étang de Faverois, le procès s'ouvre ce lundi devant la cour d'assises de Vesoul. Quatre accusés sont dans le box et devront répondre des faits pendant 5 jours d'audience.

C'est un assassinat qui s'apparente à une exécution qui sera jugé pendant cinq jours par la cour d'assises de Vesoul. Il y a près de quatre ans, le 2 décembre 2016, un jeune homme de 27 ans, était découvert mort près d'un étang de Faverois, victime de deux balles de fusil de chasse. Quatre accusés devront répondre de ces faits, dont les deux tireurs.

Un assassinat sur fond de butin de cambriolage

Malgré le peu d'indice et un corps très dégradé, les enquêteurs ont pu remonter le fil de cette funeste soirée du 1er au 2 décembre 2016. La victime et l'un des mis en cause s'étaient donné rendez-vous dans ce bois de Faverois près d'un étang pour essayer un fusil de chasse qu'ils avaient dérobé lors d'un récent cambriolage. L'échange a dégénéré.

à lire aussi Territoire de Belfort : un homme mis en examen pour assassinat à Faverois

La victime, un garçon de 27 ans, est touché par une première balle dans le dos, tirée à bout portant. Puis, un autre tireur le vise et l'atteint à la tête. Le visage étant défiguré, il a fallu recourir aux analyses ADN pour l'identifier. La compagne de l'un des tireurs est allée cacher l'arme dans un fourré de Saint-Dizier-l'Evêque.

L'enjeu du procès tournera autour de la question de la préméditation et de l'auteur du tir fatal. Quatre accusés sont dans le box pour cinq jours d'audience à Vesoul. Cette première journée sera consacrée à l'exposé des faits, révélés par l'enquête.