Fleury-les-Aubrais, Loiret Centre France

L’autopsie pratiquée à Tours est sans équivoque, Ginette 89 ans a été battue à mort. La vieille dame a reçu de très nombreux coups, sur le corps mais aussi un très violent sur la tête. L’octogénaire est décédée suite à une hémorragie cérébrale. De multiples contusions, ecchymoses ont été relevées sur elle. Une scène "d’une extrême violence" selon les propres mots du Procureur de la République d'Orléans Nicolas Bessone. Rien n’indique pour l’instant si elle a été frappée à mains nues ou à l’aide d’un objet.

Rien sur le mobile

Rien non plus à ce stade sur le mobile de ce meurtre. Sa maison a été fouillée mais rien n’a semble-t-il été volé selon le parquet. Aucune piste n’est écartée mais la thèse d’un cambriolage qui aurait mal tourné paraît assez vraisemblable. Une enquête pour homicide volontaire a été confiée à la police judiciaire d’Orléans. Le corps sans vie de Ginette avait été retrouvé mercredi dernier par son aide-ménagère. Habitante connue et très appréciée depuis très longtemps de la Rue Fernand Rabier de Fleury les aubrais, son décès a suscité beaucoup d’émoi et de tristesse dans le quartier.