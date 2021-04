Meurtre de Floirac : quatre personnes mises en examen et placées en détention provisoire

Quatre personnes ont été mises en examen pour meurtre et placées en détention provisoire dans l'enquête sur le meurtre de Floirac, samedi 17 avril. Le 10 avril, un homme de 68 ans a été retrouvé mort dans un couloir desservant des locaux techniques d'une résidence de la commune, dans le quartier du Haut-Floirac. Une cinquième personne a été placée sous le statut de témoin assisté. Une information judiciaire est ouverte. Au total, cinq suspects - quatre hommes et une femme - étaient en garde à vue depuis jeudi après-midi pour trois d'entre eux et vendredi pour les deux derniers.

"Un véritable passage à tabac"

Une source judiciaire évoque "un véritable passage à tabac" pour cet homme de 68 ans qui s'est retrouvé seul face à quatre jeunes. Le retraité a en effet été roué de coups très violents au niveau de la tête. Si les suspects ont reconnu les coups en garde à vue, "aucun n'endosse la responsabilité d'avoir tué un homme", déplore cette même source. Les mis en examen ont entre 19 et 21 ans et pour trois d'entre eux sont inconnus de la justice (leur casier est vierge). Le quatrième, cependant, a déjà été condamné alors qu'il était mineur, pour des faits de violence.

à lire aussi Un homme de 68 ans retrouvé mort à Floirac, une enquête ouverte pour meurtre

Pour l'instant, peu d'éléments filtrent sur les conditions de l'agression. Les suspects ne sont pas originaires du quartier - de la communauté urbaine, c'est tout ce que l'on sait - mais on ne sait pas pourquoi ils se sont rendus dans ce quartier paisible du Haut Floirac, très paisible d'après les riverains. On ne sait pas précisément non plus ce qui a conduit à l'agression. Les mis en examen évoquent une réflexion du sexagénaire qui les a conduits à porter les coups mais, en l'absence de témoin, il est impossible de le confirmer ou de l'infirmer.